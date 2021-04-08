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POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun'dan 'Kanal İstanbul' mesajı: Güçlü Türkiye’nin en prestijli projesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından "Kanal İstanbul" paylaşımı yaptı. Altun paylaşımında, "Bir kez daha altını çizerek söylüyoruz. Kanal İstanbul, büyük ve güçlü Türkiye’nin en prestijli projesidir" mesajını verdi.

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İletişim Başkanı Altundan Kanal İstanbul mesajı: Güçlü Türkiye’nin en prestijli projesi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından dikkat çeken bir Kanal İstanbul paylaşımı yaptı.

Video paylaşımı yapan Altun önemli bir açıklamada da bulundu.

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2021 Kanal İstanbul yılı olacak

Altun videolu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir kez daha altını çizerek söylüyoruz. Kanal İstanbul, büyük ve güçlü Türkiye'nin en prestijli projesidir.

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