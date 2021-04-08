İletişim Başkanı Altun'dan 'Kanal İstanbul' mesajı: Güçlü Türkiye’nin en prestijli projesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından dikkat çeken bir Kanal İstanbul paylaşımı yaptı.
Video paylaşımı yapan Altun önemli bir açıklamada da bulundu.
Altun videolu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bir kez daha altını çizerek söylüyoruz. Kanal İstanbul, büyük ve güçlü Türkiye'nin en prestijli projesidir.
Bir kez daha altını çizerek söylüyoruz.
Kanal İstanbul, büyük ve güçlü Türkiye’nin en prestijli projesidir. pic.twitter.com/j9aAFyNRBx
Bir kez daha altını çizerek söylüyoruz.