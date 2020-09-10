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POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun'dan 'Macron' açıklaması

İletişim Başkanı Altun'dan 'Macron' açıklaması: Hangi Emmanuel Macron’u kınayalım?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye'ye yönelik söylemlerine ilişkin, "Türkiye'ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron’u kınayalım?" dedi.

Haber Merkezi DHA
İletişim Başkanı Altun
İletişim Başkanı Altun

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından Emmanuel Macron'un Türkiye'ye yönelik söylemlerine ilişkin paylaşımda bulundu. Altun, "Türkiye'ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron'u kınayalım? De Gaulle taklidi yaparak, NATO'nun beyin ölümünü duyuran Macron mu? Libya'da teröristleri silahlandırıp, NATO'nun güney kanadına zarar veren Macron mu? Yoksa Akdeniz seferine çıkan 'atanamayan Napolyon' mu?" ifadelerini kullandı.

Macron: Kıbrıs'ta arama yapıp Libya ile anlaşma imzalıyorlar, Türk halkına değil Erdoğan'a karşıyız
OYNAT 01:37
Macron: Kıbrıs'ta arama yapıp Libya ile anlaşma imzalıyorlar, Türk halkına değil Erdoğan'a karşıyız
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Akdeniz zirvesinde tehditkar ifadeler kullandı. Türkiye'nin Kıbrıs'ta arama yapmasını ve Libya ile anlaşma imzalamasını 'kabul edilemez' olarak nitelendiren Macron, ''AB olarak Türk halkına karşı değil, Erdoğan'a karşı net tavır almalıyız. Türk halkı büyük bir halk, daha iyisini hak ediyor'' dedi.


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