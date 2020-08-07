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Gündem İletişim Başkanı Altundan net ekonomi mesajı Türkiye diz çöktürülecek bir ülke değil
POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun'dan net ekonomi mesajı: Türkiye diz çöktürülecek bir ülke değil

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ekonomi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altun, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, algı operasyonlarıyla diz çöktürülecek bir ülke değildir. Ekonomimiz her geçen gün güçlenerek yoluna devam etmektedir. Tüm ekonomik veriler, tablolar, grafikler ve rakamlar Türkiye'nin ekonomik gücünü dost düşman herkese göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
​İletişim Başkanı Fahrettin Altun
​İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ekonomiye yönelik açıklamalar geldi. Altun, "Son dönemde, kur oyunları üzerinden doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırıların kimler tarafından organize edildiği çok iyi bilinmektedir. Türkiye, salgın sürecinde yürütmüş olduğu başarılı sağlık ve ekonomi sistemiyle tüm dünyaya örnek olmuştur." dedi.

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"18 yılda büyük bir şahlanış dönemine girdik"

Twitter hesabından önemli paylaşımlar yapan Altun şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, liderliğinde son 18 yılda büyük bir şahlanış dönemine giren Türkiye'nin yükselişi, dış mihrakların ve küresel sömürü düzeni baronlarının kirli oyunlarıyla inkıtaya uğratılmak istenmektedir. Son dönemde, kur oyunları üzerinden doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırıların kimler tarafından organize edildiği çok iyi bilinmektedir. Türkiye, salgın sürecinde yürütmüş olduğu başarılı sağlık ve ekonomi sistemiyle tüm dünyaya örnek olmuştur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Albayrak'ı hedef alanlara tepki gösterdi
OYNAT 01:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Albayrak'ı hedef alanlara tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'da kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alanlara Türkiye'nin nerelerden nerelere geldiğini hatırlatarak, 'Benim Ekonomi, Hazine ve Maliye Bakanımla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamalar, şunlar bunlar vesaire... Bunların hepsi yetişemedikleri üzüme koruk diyorlar. Sen ülkeye bak ülkeye. Türkiye nerede, Batı nerede, Dünya nerede... Türkiye olarak kalkınmamızı, tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz.' diye konuştu.
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