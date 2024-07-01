|
Gündem

İletişim Başkanı Altun'dan 'Suriyeli' provokasyonlarına ilişkin açıklama: Türkiye düşmanı unsurlar amacına ulaşamayacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Kayseri'de yaşanan olaylara ilişkin bir mesaj yayınladı. Altun "Türkiye düşmanı unsurların başını çektiği bazı mahfillerin kamu düzenini test etmeye dönük provokatif faaliyetlerle ülkemizin huzurunu bozma çabaları, devletimizin tüm unsurlarıyla birlikte özverili çalışmaları sayesinde amacına ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Büşra Soyal
21:10 - 1/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:25 - 1/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklama yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun dün akşam Kayseri'de meydana gelen olayın ardından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar hakkında provokasyon açıklamalarında bulundu. Yapılan açıklama şöyle:

"Bir süredir Suriyeli sığınmacılar üzerinden kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan olumsuz hava ve gerilimin artışına sebep olan provokasyonlar yakından takip edilmektedir.

Türkiye düşmanı unsurların başını çektiği bazı mahfillerin kamu düzenini test etmeye dönük provokatif faaliyetlerle ülkemizin huzurunu bozma çabaları, devletimizin tüm unsurlarıyla birlikte özverili çalışmaları sayesinde amacına ulaşamayacaktır.
Bu kapsamda özellikle sosyal medyanın birçok platformunda ortaya atılan asılsız iddialara, manipüle edilmiş bilgilerle kasıtlı olarak yapılan yalan haberlere ve vatandaşlarımızı provokasyona sevk edecek tüm dezenformasyon faaliyetlerine karşı devletimizin ilgili birimleri İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu çalışmalara destek olmak amacıyla her zaman olduğu gibi asılsız haberlere prim verilmemesi, içeriklerin yayılımında dezenformasyon boyutunun ve ihtimalinin göz önünde bulundurulması ve resmi makamlarımız başta olmak üzere yalnızca güvenilir kaynaklara itibar edilmesi konusunda vatandaşlarımızın hassas davranmasını önemle rica ederiz."



Kayseri’de 5 yaşındaki çocuğa taciz olayı sonrası Suriyelilerin araçlarını ters çevirip iş yerlerini ateşe verdiler

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine kalabalık, Suriyelilerin araçlarını ters çevirip, iş yerlerini ateşe verdi. Sokaklara dökülen kalabalık, olayla ilgisi olmayan Suriyeli ailelerin evlerini hedef aldı. Taşlarla evin camlarını kıran provokatörler, Suriyelilerin eşyalarını da yol ortasında yaktı. Bölgeye ekipler sevk edilirken, polis ekipleri kalabalığa müdahale etti. Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, şüphelinin küçük yaştaki çocuğa taciz davranışı üzerine gözaltına alındığını duyuruldu. Vatandaşları sakinleştirmek için olayların yaşandığı bölgeye giden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Ne gerekiyorsa yapacağız. Burada kimsenin canı yanmasın” dedi.


#Fahrettin Altun
#Kayseri
#Son Dakika
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kadıköy Anadolu Lisesi LGS yüzdelik dilimi 2024 taban puanı