İletişim Başkanı Altun'dan 'Suriyeli' provokasyonlarına ilişkin açıklama: Türkiye düşmanı unsurlar amacına ulaşamayacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun dün akşam Kayseri'de meydana gelen olayın ardından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar hakkında provokasyon açıklamalarında bulundu. Yapılan açıklama şöyle:
"Bir süredir Suriyeli sığınmacılar üzerinden kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan olumsuz hava ve gerilimin artışına sebep olan provokasyonlar yakından takip edilmektedir.
Bu çalışmalara destek olmak amacıyla her zaman olduğu gibi asılsız haberlere prim verilmemesi, içeriklerin yayılımında dezenformasyon boyutunun ve ihtimalinin göz önünde bulundurulması ve resmi makamlarımız başta olmak üzere yalnızca güvenilir kaynaklara itibar edilmesi konusunda vatandaşlarımızın hassas davranmasını önemle rica ederiz."