İletişim Başkanı Altun'dan TRT mesajı: Örnek gösterilen bir medya kuruluşudur

"Yargılanma süreci devam eden bir siyasetçinin, şahsi hesaplarını kurumsal değerlere saldırarak görmeye çalışması asla kabul edilemez. TRT'yi hedef alan böylesi gerçekdışı söylemler kurumumuzu yıpratmaz, ancak ve ancak söylem sahibinin itibarsızlığını daha fazla derinleştirir. Dahası bu tür sorumsuz beyanlar milletimizin nezdinde, hakkıyla yürütülen bir kamu hizmetini karalamaya yönelik son derece ucuz bir girişim olmaktan başka bir anlam ifade etmez. TRT'nin her biri alanında uzman basın emekçileri, teknolojik imkan ve altyapısı, kamuoyuna sunduğu doğru, ilkeli ve bağımsız haberlerle hem ülkemizde hem de uluslararası alanda örnek gösterilen bir medya kuruluşudur.