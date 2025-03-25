İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Şu nefret söylemine artık son verin

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özgür Özel'in boykot çağrısına ilişkin "“Ana muhalefet” genel başkanının birkaç gündür yaptığı, yerli ve milli markaları hedef alan sözde “boykot” çağrıları, ülkemizin huzur ortamını bozmaya, toplumsal kutuplaşma ve gerilim yaratmaya yönelik başarısız siyaset mühendisliği girişimlerinden biridir" dedi. Altun "Şu nefret söylemine artık son verin. Aksi takdirde içine düştüğünüz bu fasit girdaptan kurtulamayacak, bu güzel ülke için, bu aziz millet için gerçek bir değer üretemeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrılarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altun'un yaptığı açıklama şöyle:
Kendince ekonomiyi baltalama, kendi ideolojik saplantılarına destek olmayanları linçleme amacı taşıyan bu intikam girişimi, neyse ki milletimiz tarafından ciddiye alınmamakta, insanlarımız bu takıntılı düşmanlığa prim vermemektedir.
Ayrıca belirtmek isterim ki “bizi görmüyorlar” diye devletimizin güzide kurumlarından TRT’ye, yerli ve milli çizgide yayın yapan medya kuruluşlarımıza saldıranların bir gün olsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarını yayımlamayan muhalif medyaya söz söylediklerine şahit olmadık.