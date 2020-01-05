İletişim Başkanı Fahrettin Altun Kanal İstanbul projesi hakkında hazırlanan videonun Çincesini paylaştı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Kanal İstanbul projesi hakkında detaylar barındıran videonun Çince versiyonunu takipçileriyle paylaştı. Altun yaptığı paylaşımda “Dünya deniz ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olan İstanbul, İstanbul Kanal Projesi ile daha hızlı ve daha ekonomik bir ticaret kanalı haline gelecek” ifadelerini kullandı. Kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı olan videoda Kanal İstanbul’un hem Türkiye hem de dünya deniz ticareti için kazanımları anlatıldı.

Haber Merkezi 05 Ocak 2020, 01:15 Son Güncelleme: 05 Ocak 2020, 01:18 Yeni Şafak