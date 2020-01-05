İletişim Başkanı Fahrettin Altun Kanal İstanbul projesi hakkında hazırlanan videonun Çincesini paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul projesine ilişkin İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videonun Çincesini sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.
Altun: İstanbul daha hızlı ve ekonomik bir ticaret kanalı olacak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul projesine ilişkin yaptığı Çince paylaşımda, “Dünya deniz ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olan İstanbul, İstanbul Kanal Projesi ile daha hızlı ve daha ekonomik bir ticaret kanalı haline gelecek” dedi.
Altun'un paylaşımı:
作为世界海上贸易最重要中心之一的伊斯坦布尔，通过伊斯坦布尔运河项目将成为更加快速和实惠的贸易通道。 pic.twitter.com/mrxySx6uBf
作为世界海上贸易最重要中心之一的伊斯坦布尔，通过伊斯坦布尔运河项目将成为更加快速和实惠的贸易通道。 pic.twitter.com/mrxySx6uBf— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 4, 2020
Kanal İstanbul ekonomiye değer katacak
- Altun’un Kanal İstanbul projesine dair paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğen alırken, hazırlanan videoda, Kanal İstanbul’un hem Türkiye hem de dünya deniz ticareti için kazanımları anlatıldı. Kanal İstanbul projesinin dünyada yapılmış benzer projeler gibi ekonomiye değer katacağı ve İstanbul'un tarihi deniz ticareti merkezi olma konumunu güçlendireceği vurgulanıyor.