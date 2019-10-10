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POLİTİKA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Terör mevzilerinin temizlenmesi en temel hedef

İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin,"Fırat Nehri'nin doğusu ile Suriye-Irak sınırı arasında kalan hat boyunca terör mevzilerinin temizlenmesi en temel hedef hiç kuşkusuz" dedi.

Haber Merkezi AA
​İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun
​İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, televizyon ve gazetelerin genel yayın yönetmeleri ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

İletişim Başkanı Altun, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kritik süreçle ilgili televizyon ve gazetelerin genel yayın yönetmenlerini bilgilendirmek, fikir teatisi ve istişarede bulunmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Altun, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız biraz önce süreçle alakalı efradını cami, ağyarını mani bir konuşma yaptı. Konuşma sadece Türkiye'de izlenmedi, bütün dünyada izlendi, bütün uluslararası haber ajansları konuşmayı canlı olarak sundular ve ciddi anlamda bir etki oluşturdu. Sayın Cumhurbaşkanımız çok net bir şekilde perspektifimizi, ülkemizin beklentilerini ortaya koydu. Bu harekatla Türkiye'nin oluşturmaya çalıştığı barış sürecinin sadece bölgemiz için değil, küresel alan için ne kadar önemli olduğunu ifade etmiş oldu."

"Sahadan gelen yeni bilgilerle süreç şekilleniyor"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Barış Pınarı Harekatı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dün saat 16.00'da başladığını ve Erdoğan tarafından ilk olarak dünya kamuoyuna duyurulduğunu hatırlattı.

Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun birlikte yürüttüğünü dile getiren Altun, şunları söyledi:

"Dün havadan başladı harekat ve ardından kara unsurlarımız da sürece müdahil oldular. Süreç devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız harekatın güncel durumuyla alakalı olarak bilgiler verdiler. Her an sahadan gelen yeni bilgilerle, olumlu bilgilerle süreç şekilleniyor. Fırat Nehri'nin doğusu ile Suriye-Irak sınırı arasında kalan hat boyunca terör mevzilerinin temizlenmesi en temel hedef hiç kuşkusuz. Bu hedef doğrultusunda çok kararlı adımlar atılmaya devam ediliyor. Bu anlamda değerlendirdiğimizde elbette terör unsurlarının, terör örgütünün kendi mevzilerini korumak, kara propagandasını sürdürmek üzere attığı adımlar söz konusu."

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