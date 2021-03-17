İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Tüm tarafları Türkiye'nin bağımsız yargı sistemine saygı göstermeye çağırıyoruz

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, kapatma davasına ilişkin yaptığı açıklamada, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan siyasi partilerin toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunmayı amaçlayan kurumlar olduğunu belirterek, "HDP'nin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçladığını" ve bu gerekçeyle kapatılması için dava açtığını açıkladı.

GÜNDEM Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP'nin kapatılması için dava açtı

Fahrettin Altun'dan İngilizce paylaşım: PKK ile organik bağları var

Konuya ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

Altun'un sosyal medya hesabından İngilizce olarak yaptığı açıklamada Şahin'in bugün erken saatlerde Anayasa Mahkemesi'nde dava açtığını ve HDP'nin kapatılmasını talep ettiğini ifade etti.

HDP'nin; Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği tarafından 'terör örgütü' olarak tanınan PKK ile organik bağı olduğunu ifade eden Altun, "HDP'nin üst düzey liderleri ve sözcüleri söz ve eylemleriyle defalarca ve tutarlı bir şekilde PKK'nın siyasi kanadı olduklarını kanıtladılar." dedi.

REKLAM

"Tüm tarafları Türkiye'nin yargı sistemine saygı göstermeye çağırıyoruz"

Söz konusu ilişkiler neticesinde Anayasa Mahkemesi'nin tek başına yanıt arayacağını vurgulayan Altun, "Tüm tarafları Türkiye'nin bağımsız yargı sistemine saygı göstermeye ve adaleti sağlamak için hukuk sistemimize güvenmeye çağırıyoruz." paylaşımında bulundu.