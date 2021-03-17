Gündem İletişim Başkanı Fahrettin Altun Tüm tarafları Türkiyenin bağımsız yargı sistemine saygı göstermeye çağırıyoruz
POLİTİKA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Tüm tarafları Türkiye'nin bağımsız yargı sistemine saygı göstermeye çağırıyoruz

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından İngilizce paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "HDP'nin yöneticileri PKK'nın siyasi kanadı olduklarını kanıtlamıştır." dedi. Dava nedeniyle dünya kamuoyuna çağrı yapan Altun, "Tüm tarafları Türkiye'nin bağımsız yargı sistemine saygı göstermeye ve adaleti sağlamak için hukuk sistemimize güvenmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İletişim Başkanı Altun.
İletişim Başkanı Altun.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, kapatma davasına ilişkin yaptığı açıklamada, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan siyasi partilerin toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunmayı amaçlayan kurumlar olduğunu belirterek, "HDP'nin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçladığını" ve bu gerekçeyle kapatılması için dava açtığını açıkladı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP'nin kapatılması için dava açtı
GÜNDEM
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP'nin kapatılması için dava açtı

Fahrettin Altun'dan İngilizce paylaşım: PKK ile organik bağları var

Konuya ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

Altun'un sosyal medya hesabından İngilizce olarak yaptığı açıklamada Şahin'in bugün erken saatlerde Anayasa Mahkemesi'nde dava açtığını ve HDP'nin kapatılmasını talep ettiğini ifade etti.

HDP'nin; Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği tarafından 'terör örgütü' olarak tanınan PKK ile organik bağı olduğunu ifade eden Altun, "HDP'nin üst düzey liderleri ve sözcüleri söz ve eylemleriyle defalarca ve tutarlı bir şekilde PKK'nın siyasi kanadı olduklarını kanıtladılar." dedi.

"Tüm tarafları Türkiye'nin yargı sistemine saygı göstermeye çağırıyoruz"

Söz konusu ilişkiler neticesinde Anayasa Mahkemesi'nin tek başına yanıt arayacağını vurgulayan Altun, "Tüm tarafları Türkiye'nin bağımsız yargı sistemine saygı göstermeye ve adaleti sağlamak için hukuk sistemimize güvenmeye çağırıyoruz." paylaşımında bulundu.

Yargıtay'dan HDP'ye inceleme: Kobani iddianamesinin ekleriyle gönderilmesini istedi
GÜNDEM
Yargıtay'dan HDP'ye inceleme: Kobani iddianamesinin ekleriyle gönderilmesini istedi
Abone Ol Google News
ABD’den yeni Guantanamo

ABD’den yeni Guantanamo

Haseke'de DEAŞ'lıların tutulduğu cezaevini büyüterek kapasitesini iki kat artırıyor.
İdamların kayıtları hiç tutulmadı

İdamların kayıtları hiç tutulmadı

​Resmi kayıtlara göre birkaç yüz, gayri resmi rakamlar ise binlerle ifade ediliyor.
Faizi kim istiyor?

Faizi kim istiyor?

​Türkiye %17 ile dünyanın en yüksek faiz veren ülkelerinin başında geliyor.
İki bin hektar <br>uyuşturucu tarlası var

İki bin hektar
uyuşturucu tarlası var

​PKK'nın işgal ettiği bölgelerde kenevir ve esrar ekiliyor.
Bu faizle ev ve araba alınmaz

Bu faizle ev ve araba alınmaz

​Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Ağaoğlu'ndan faiz açıklaması.
Putin bedel ödeyecek

Putin bedel ödeyecek

​Washington-Moskova arasında yaşanması beklenen kavgada ilk kurşun sıkıldı.

Hatadan dönmek için <br>başlangıç olsun

Hatadan dönmek için
başlangıç olsun

​Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısı iyi bir fırsat olabilir.
Vekilliği düştü

Vekilliği düştü

İki yıl altı ay hapis cezası kesinleşmişti.
Trafikte cam silici terörü

Trafikte cam silici terörü

​Trafiğin yoğun olduğu saatlerde su, yiyecek, çiçek satan satıcılar güvenliği tehlikeye atıyor.
Bir hafta yağış var

Bir hafta yağış var

​Meteoroloji salı gününe kadar yağışların etkili olacağını duyurdu.
Kupada finalin adı belli oldu

Kupada finalin adı belli oldu

Türkiye Kupası'nda gözyaşlarına boğan final heyecanı.

​Sağlık Bakanı Koca'dan Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalar.

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.