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POLİTİKA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türk milleti Mustafa Akıncı‘ya haddini bildirecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz The Guardian'daki skandal açıklamalarına tepki gösterdi. Akıncı'nın ifadelerini en sert biçimde kınadığını kaydeden Altun, "Türk milleti, Mustafa Akıncı‘ya haddini bildirecek; bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde sandıkta verecektir" dedi.

Haber Merkezi AA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yazılı açıklama yaptı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yazılı açıklama yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına ilişkin, "Şehitlerin aziz ruhlarını incitecek bu tür açıklamalar Türk milleti nezdinde kredisini tüketmiş bir siyasetçinin bireysel beka kaygısının yansıması olarak görülebilir." değerlendirmesinde bulundu.

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Altun, yaptığı yazılı açıklamayla, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yabancı bir medya kuruluşuna verdiği röportajda kullandığı malum ifadeleri en sert biçimde kınıyoruz" ifadesini kullanan Altun, şehitlerin aziz ruhlarını incitecek bu tür açıklamaların, ancak Türk milleti nezdinde kredisini tüketmiş bir siyasetçinin bireysel beka kaygısının yansıması olarak görülebileceğini belirtti.

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Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

  • "Türk olmayan muhatapları karşısında misafirliğe gidince şımarıklık yapmaya başlayan çocuklar gibi davranan bu zatın, Kıbrıs Türkü'nün ve kahraman askerlerimizin canları pahasına korudukları o koltukta oturmayı hak etmediği ortadadır. Kimsenin bir karış toprağında gözü olmayan Türkiye Cumhuriyeti, ne yüzlerce yıllık Türk vatanı olan Kıbrıs'ın, ne de Mavi Vatan'ın kimseye peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyecektir. Türk milleti, Mustafa Akıncı‘ya haddini bildirecek, bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde sandıkta verecektir."
Türk milleti Akıncıya haddini bildirecek

Türk milleti Akıncı'ya
haddini bildirecek

​İletişim Başkanı Altun, tepki çeken açıklamaları kınadı.
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