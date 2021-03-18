Gündem İletişim Başkanı Altundan CHPli Özele Sesi kulakları tırmalayan hadsiz hak ettiği cevabı alacak
POLİTİKA

​İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e: Sesi kulakları tırmalayan hadsiz hak ettiği cevabı alacak

İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li Özel'e: Sesi kulakları tırmalayan hadsiz hak ettiği cevabı alacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklamalarına sosyal medya hesabından çok sert tepki gösterdi. Özel'i 'sesi kulakları tırmalayan hadsiz' olarak nitelendiren Altun, "Nasipsizler sürüsünün çobanı bu zavallı hak ettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Altun.
Fahrettin Altun.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği İzmir'de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi hedef aldı.

"Faşist diktatörler" ifadelerini kullanan Özel'e İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından sert tepki gösterdi.

"Sesi kulakları tırmalayan hadsiz hak ettiği cevabı alacak"

Özel'i 'sesi kulakları tırmalayan hadsiz' olarak nitelendiren Altun, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve sayın Devlet Bahçeli’ye ahlaksız bir şekilde hakaret ederek yine milletimize olan kinini kusmuş." ifadelerini kullandı.

Altun paylaşımının devamında ise, "Nasipsizler sürüsünün çobanı bu zavallı hak ettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır." dedi.

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