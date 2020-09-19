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Gündem İletişim Başkanı Fahrettin Altundan Yunan gazetesine sert tepki Bu utanmazlığın hesabı sorulmalı
POLİTİKA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Yunan gazetesine sert tepki: Bu utanmazlığın hesabı sorulmalı

Yunan mevkidaşı Stelios Petsas’a bir mektup gönderen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan’da bir gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edilmesini en sert biçimde kınadığını belirterek, Yunan hükümetine bu utanmazlığın sorumlularından hesap sormaları çağrısında bulundu.

Haber Merkezi İHA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunan mevkidaşı Stelios Petsas’a, Yunanistan’da bir gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edilmesini kınayan bir mektup gönderdi. Fahrettin Altun, mektubunda, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına, aşırı sağ bir yayının ön sayfasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretlerin yayımlanmasını en güçlü biçimde kınıyorum” ifadelerini kullandı.

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“Sorumlulardan hesap sorulmalı”

Türkiye’nin, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının dün yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşıladığını belirten Altun, “Öte yandan bu tür hakaretlerin Yunan Ceza Kanunu’na göre cezaya tabi olduğunu vurgulamak istiyor; Yunan hükümetini bu utanmazca ve acınası hareketin sorumlularından hesap sormaya çağırıyorum” dedi.

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“Bu ne basın özgürlüğü ne ifade hürriyeti”

İletişim Başkanı Altun, mektubunda, “Yabancı bir lidere hakaret etmek ancak çaresizliğin ve mantıktan yoksunluğun bir işareti olabilir. Bu, ne basın özgürlüğünün ne de ifade hürriyetinin kapsamına girmemektedir” ifadelerine yer verdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan gazetesi tarafından atılan skandal başlıkla ilgili Yunan Büyükelçi'nin bakanlığa çağrıldığını açıkladı. Çavuşoğlu, ''Bu aslında ne kadar alçaldıklarını gösteriyor maalesef. Yunan Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayı olumlu buluyoruz. Bu olayı kınadıklarını güçlü bir şekilde söylediler. Bugüne kadar bir çok konuda olumlu bir adım atamaması yada cesur şekilde davranamamasının sebebi de bu kamuoyu ve duygusunu yansıtan basındır. Maalesef seviye bu'' ifadelerini kullandı.


  • Fahrettin Altun, “Bu vesileyle, Yunan hükümetini, aralarında TRT ve Anadolu Ajansı çalışanlarının da olduğu Yunanistan’daki Türk gazetecilere yönelik sürekli ve tehlikeli korkutma çabalarının daha fazla gecikmeden engellenmesi için gerekli adımları atmaya çağırıyorum” dedi.

“Yunanistan’daki sorumsuzca yayınlar, barışa hizmet etmiyor”

Altun, mektubunu, “Doğu Akdeniz’de diplomasiye ve adil bir çözüme defalarca şans veren ve ülkemizde birçok Yunan gazetecinin serbestçe çalışabilmesinden gurur duyan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ne gazetecilerin taciz edilmesinin veya hedef alınmasının ne de Yunanistan’daki bazı yayınların sorumsuzca davranışlarının, barış davasına hizmet etmediği kanaatindedir” sözleriyle tamamladı.

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