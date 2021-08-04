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POLİTİKA

İletişim başkanlığı: 174 orman yangınının 160'ı kontrol altında

İletişim Başkanlığı, son bir haftada meydana gelen 174 adet orman yangınının 160'ının bu sabah itibarıyla kontrol altında olduğunu duyurdu. Devam eden 14 yangının söndürülmesi için mücadele sürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İletişim başkanlığı: 174 orman yangınının 160ı kontrol altında
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Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için yoğun mücadele sürüyor.

BİR HAFTADA 174 YANGIN

Yangınlarla ilgili son bilgiyi paylaşan İletişim Başkanlığı, 28 Temmuz-04 Ağustos 2021 tarihleri arasında meydana gelen 174 adet orman yangınının 160'ının kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından haritayla birlikte paylaşılan bilgide, "Devletimiz Ormanlarımız İçin Seferber. 28 Temmuz-04 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 174 adet orman yangınının 160'ı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır. (Saat 09.30 itibarıyla)" notu düşüldü.

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Terörle mücadele operasyonlarından Mavi Vatan savunmasına kadar birçok görevi başarıyla yerine getiren İHA'lar, orman yangınları ile mücadelede de yoğun kullanılıyor. Özellikle söndürme çalışmalarının yönlendirilmesinde etkin kullanılan insansız hava araçları, sahadan aldıkları anlık görüntüleri ilgili merkezlere aktarıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'ların söndürme çalışmalarına destek kapsamında 462 saat uçuş gerçekleştirdiği öğrenildi. İHA'lardan çekilen görüntülerde hava araçlarının yangınlarla mücadelesi de yer aldı. Söz konusu uçuşlarla söndürme faaliyetleri tamamlanan alanlarda yeniden başlayan yangınların mevkileri, devam eden yangınların sınırları ve ilerleme istikametleri hassas koordinat ile bildirildi.

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Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Senir köyünde yangınla mücadele eden köy halkı yenisafak.com'a konuştu. Yangın esnasında yaralanan vatandaş, 'Benim evim yanmış yanmamış bunun bir önemi yok biz bu köy için uğraşıyoruz.' ifadelerini kullandı.

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"Biz buradayız alevle göğüs göğüseyiz"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanların videosunu paylaştı. Bakan Pakdemirli 'Ne söylenenler, ne sert rüzgarlar, ne de alevler onları yıldıramaz. Moral bozmadan, yılmadan, yorulmadan havada ve karada, nerede ateş varsa orada, alevlerle YeşilVatan için göğüs göğüse mücadele eden kahramanlarımız var' notuyla paylaştığı videoda kahraman itfaiye ekiplerinin zorlu şartlarda yangın felaketiyle nasıl canhıraş mücadele ettikleri görüntüler yer alıyor..


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​Fotoğraflar sadece tek sefer görülebilecek.
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Aydın'daki orman yangınında alevler yön değiştirdi.
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​Yangın malzemelerindeki fırsatçılık üzerine bakanlık harekete geçti.

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​Yeni sevkiyat gerçekleştirildi.

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