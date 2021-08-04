İletişim başkanlığı: 174 orman yangınının 160'ı kontrol altında

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için yoğun mücadele sürüyor.
BİR HAFTADA 174 YANGIN
Yangınlarla ilgili son bilgiyi paylaşan İletişim Başkanlığı, 28 Temmuz-04 Ağustos 2021 tarihleri arasında meydana gelen 174 adet orman yangınının 160'ının kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı.
İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından haritayla birlikte paylaşılan bilgide, "Devletimiz Ormanlarımız İçin Seferber. 28 Temmuz-04 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 174 adet orman yangınının 160'ı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır. (Saat 09.30 itibarıyla)" notu düşüldü.