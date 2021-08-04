İletişim başkanlığı: 174 orman yangınının 160'ı kontrol altında

"Biz buradayız alevle göğüs göğüseyiz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanların videosunu paylaştı. Bakan Pakdemirli 'Ne söylenenler, ne sert rüzgarlar, ne de alevler onları yıldıramaz. Moral bozmadan, yılmadan, yorulmadan havada ve karada, nerede ateş varsa orada, alevlerle YeşilVatan için göğüs göğüse mücadele eden kahramanlarımız var' notuyla paylaştığı videoda kahraman itfaiye ekiplerinin zorlu şartlarda yangın felaketiyle nasıl canhıraş mücadele ettikleri görüntüler yer alıyor..

