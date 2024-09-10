İletişim Başkanlığı Fethiye'de yaşanan kavgayla ilgili iddiaları yalanladı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde dün başlayan orman yangınları 2’inci gününde devam ediyor. Alevlerle mücadele ekiplerin yoğun çabalarıyla aralıksız sürüyor. Alevlerle mücadele edilirken yangın istismarcıları yine sahneye çıktı. Başka ülkelerdeki geçmiş tarihli yangınlar İzmir yangınıymış gibi servis edildi. Orman yangınlarında yapılan dezenformasyonlara sert tepki gösteren Bakan Yumaklı, “Hem yangınlarla hem organize kötülüklerle mücadele ediyoruz. Uluslararası çağrılar var mesela. Bizim buna ihtiyacımız yok ki. Bu panik oluşturulmak için yapılıyor. Başka ülkeler, şehirlerdeki yangınlar İzmir yangınıymış gibi servis edildi. Organize kötülük demekten başka bir şey gelmiyor aklıma.” ifadelerini kullandı.