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İletişim Başkanlığı Fethiye'de yaşanan kavgayla ilgili iddiaları yalanladı

İletişim Başkanlığı, Fethiye'de iki grup arasında yaşanan park kavgasının sosyal medyada dezenformasyon amacıyla kullanıldığını belirtti ve iddiaları yalanladı.

14:05 - 10/09/2024 Salı
AA
Muğla Valiliği: Fethiye'de iki grup arasındaki kavganın siyasi bağlantısı yok.
Muğla Valiliği: Fethiye'de iki grup arasındaki kavganın siyasi bağlantısı yok.

Muğla Valiliği, kentin Fethiye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavganın etnik ve ideolojik bir bağlantısının bulunmadığını, park yeri anlaşmazlığından kaynaklandığı bildirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavga konusunda sosyal medyada yer alan gerçeği yansıtmayan paylaşımlarla ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.


DMM yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre 7 Eylül'de Fethiye'de yaşanan kavga, park yeri anlaşmazlığından kaynaklanmış olup herhangi bir etnik, siyasi bağlantısı bulunmamaktadır.


Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması şu şekilde:

"Fethiye'de iki grup arasındaki kavga ile ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialar kamuoyunu manipüle etme amaçlıdır.

7 Eylül 2024 tarihinde Muğla ili Fethiye ilçesi Ölüdeniz'de iki grup arasında park yeri anlaşmazlığından dolayı çıkan tartışma büyümüş ve iki tarafa mensup yaklaşık 50 kişinin de müdahil olmasıyla kavgaya dönüşmüştür.

Jandarma ekiplerinin anında müdahalesi sonucu olaya karışan 24 şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli soruşturma devam etmektedir. Bahse konu olayın iddiaların aksine etnik, siyasi veya ideolojik bir bağlantısının bulunmadığı tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden provokasyon yaptığı tespit edilen şahıslar hakkında işlem başlatılmıştır. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik dezenformasyonlara itibar etmeyiniz"

Bakan Yumaklı orman yangınlarındaki dezenformasyona tepki gösterdi: Bu organize kötülük

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde dün başlayan orman yangınları 2’inci gününde devam ediyor. Alevlerle mücadele ekiplerin yoğun çabalarıyla aralıksız sürüyor. Alevlerle mücadele edilirken yangın istismarcıları yine sahneye çıktı. Başka ülkelerdeki geçmiş tarihli yangınlar İzmir yangınıymış gibi servis edildi. Orman yangınlarında yapılan dezenformasyonlara sert tepki gösteren Bakan Yumaklı, “Hem yangınlarla hem organize kötülüklerle mücadele ediyoruz. Uluslararası çağrılar var mesela. Bizim buna ihtiyacımız yok ki. Bu panik oluşturulmak için yapılıyor. Başka ülkeler, şehirlerdeki yangınlar İzmir yangınıymış gibi servis edildi. Organize kötülük demekten başka bir şey gelmiyor aklıma.” ifadelerini kullandı.


#Fethiye
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#Muğla Valiliği
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