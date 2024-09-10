İletişim Başkanlığı Fethiye'de yaşanan kavgayla ilgili iddiaları yalanladı

Muğla Valiliği, kentin Fethiye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavganın etnik ve ideolojik bir bağlantısının bulunmadığını, park yeri anlaşmazlığından kaynaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavga konusunda sosyal medyada yer alan gerçeği yansıtmayan paylaşımlarla ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
DMM yalanladı
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre 7 Eylül'de Fethiye'de yaşanan kavga, park yeri anlaşmazlığından kaynaklanmış olup herhangi bir etnik, siyasi bağlantısı bulunmamaktadır.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması şu şekilde: