İletişim Başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanları paylaştı

Türkiye, 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidecek. İlk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atmış, bu durum muhalefette dengeleri bozarak moral bozukluğuna neden olmuştu. İkinci tur öncesi liderler çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV isimli YouTube kanalındaki Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kılıçdaroğlu'nun programda söylediği yalanlardan bazılarını paylaşarak doğruları aktardı.

"Togg'la ilgili hiçbir zaman negatif bir cümle kullanmadım"

CHP lideri, henüz başlangıç aşamasındayken Togg'un genel müdürü ile görüştüğünü, genel müdürün güven veren biri olduğunu ve projeye desteğini açıkladığını söyleyerek, "Togg'la ilgili hiçbir zaman negatif bir cümle kullanmadım" ifadelerini kullandı. 2019 yılında katıldığı bir programda ise Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un bir kandırmacadan ibaret olduğunu ileri sürerek, "Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için. Türkiye otomobil üretir. Otomobil üretmek artık sıradan bir olay. Mesele nedir? Ürettiğin otomobili kime satacaksın?" diye konuşmuştu.

"Zafer Havalimanı için 42 milyar dolar garanti tutarı ödenecek"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı, "Kütahya'da inşa edilen Havalimanı için 42 milyar dolar garanti tutarı ödenecek" iddiaya, "Zafer Havalimanı, yap-işlet-devret modeliyle yapılan bir projedir. 21 Mart 2044 yılına kadar muhtemel garanti ödeme tutarı 206,6 milyon avrodur" şeklinde yanıt verildi.

Öğretmenlik kanunu çıkaracağız"

Kılıçdaroğlu ayrıca birçok kez yaptığı gibi zaten hayata geçmiş bir projeyi projeyi vadederek, "Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkaracağız" dedi.