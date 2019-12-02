Gündem İletişim Başkanlığından Erdoğanın veto kararına ilişkin açıklama İnsan sağlığı ve çevrenin korunması devletin başta gelen Anayasal ödevidir
ANKARA

İletişim Başkanlığından Erdoğan’ın veto kararına ilişkin açıklama: İnsan sağlığı ve çevrenin korunması devletin başta gelen Anayasal ödevidir

İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto ettiği 'Termik santrallere filtre' kararına ilişkin gerekçelerinden bahsedilen bir açıklama yayımladı. İnsan sağlığı ve çevrenin korunmasının devletin başta gelen Anayasal ödevi olduğunun altının çizildiği açıklamada, "Enerji zarureti, insan sağlığı ve çevrenin korunması amacının önüne geçmemelidir" denildi.

Haber Merkezi İHA
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından veto edilen "Termik santrallerin baca filtresi" kararına ilişkin açıklama yayımladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yayımlanması uygun bulunmayan 7193 sayılı ’Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ bir kez daha görüşülmesi için, Anayasanın 89 ve 104 üncü maddeleri uyarınca 2 Aralık 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İletişim Başkanlığı

"Verilen sürenin yeterli olduğu açıktır"

Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmesinin gerekçesinden bahsedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 21 Kasım 2019 tarihinde kabul edilen, 7193 sayılı ’Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ incelenmiştir. Bu kanunda, diğer düzenlemelerin yanında, Elektrik Üretim Anonim Şirketi veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarına, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerine ve kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerine, bunlardan özelleştirilenlere ve daha sonra özelleştirilecek olanlara, çevre mevzuatına uyum kapsamında gerçekleştirecekleri yatırımlar ile çevre mevzuatı açısından gerekli izinleri tamamlamaları amacıyla 31 Aralık 2019 tarihine kadar tanınan sürenin nihayetinde 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılması öngörülmektedir. Değişiklik öngörülen düzenleme ilk olarak 14 Mart 2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 8’inci maddesinde yer almıştır. Maddede belirtilen şirketlere çevre mevzuatına uyum kapsamında gerçekleştirecekleri yatırımlar ile çevre mevzuatı açısından gerekli izinleri tamamlamaları amacıyla 31 Aralık 2018 tarihine kadar süre verilerek, bu sürenin üç yıla kadar uzatılabileceği yönünde Bakanlar Kuruluna yetki tanınmıştır. Anayasa Mahkemesinin 22 Mayıs 2014 tarihli ve E.2013/65, K.2014/93 sayılı Kararı ile anılan düzenlemenin iptal edilmesi üzerine 4 Haziran 2016 tarihli ve 6719 sayılı Kanunun 25’inci maddesiyle geçici 8’inci madde yeniden düzenlenmiş ve bu defa şirketlere tanınan süre 31 Aralık 2019 olarak belirlenmiştir. Enerji ihtiyacının sürekli olduğu ve artarak devam ettiği, enerjinin ve dolayısıyla enerji sektörünün ülkemizin hedefleri ve gelişimi için hayati önem arz ettiği hususları göz önüne alındığında, elektrik üretim tesislerinin varlığının korunmasının ve desteklenmesinin devletin temel politikalarından biri olması gerektiği şüphesizdir. Nitekim 6446 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2013 yılından 2019 yılı sonuna kadar çevre mevzuatının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmeyen şirketlere yaklaşık 7 yıl süre tanınması da bu yaklaşımın bir tezahürüdür. Verilen sürenin, yatırımcı şirketler bakımından hem finansal hem teknik gereklilikleri karşılama konusunda yeterli olduğu açıktır. Bununla birlikte, insan sağlığı ve çevrenin korunması da devletin başta gelen Anayasal ödevi ve herkesin insani görevidir. Nitekim Anayasanın 56’ncı maddesinde, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu belirtilmiştir."

"Enerji zarureti, insan sağlığı ve çevrenin korunması amacının önüne geçmemelidir"

  • Çevreyi geliştirmenin, çevre sağlığını korumanın ve çevre kirlenmesini önlemenin devletin ve vatandaşların ödevi olduğu hususunun da hüküm altına alındığı bildirilen açıklamada, "Çevreyi geliştirmenin, çevre sağlığını korumanın ve çevre kirlenmesini önlemenin devletin ve vatandaşların ödevi olduğu hususu da hüküm altına alınmıştır. Devletin çevreyi koruma ödevi gerekli mevzuatın yürürlüğe konması ve mevzuata uygunluğun denetlenmesi suretiyle yerine getirilir. Vatandaşlar ise bu mevzuatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. Ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması zarureti, insan sağlığı ve çevrenin korunması amacının önüne geçmemelidir" denildi.

"Çevre kirliliğine yol açmadan enerji üretimi mümkün"

Bugünün şartlarında, çevre kirliliğine yol açmadan özellikle hava, su ve toprak kalitesini bozmadan enerji üretiminin gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu kaydedilen açıklamada, "Günümüz şartlarında çevre kirliliğine yol açmadan özellikle hava, su ve toprak kalitesini bozmadan da enerji üretiminin gerçekleştirilmesi mümkündür. Hal böyle iken, evvelce elektrik üretim şirketlerine tanınan ve esasen yeni mevzuata uyum sağlama ihtiyacından kaynaklanan yaklaşık 7 yıllık geçiş süresi uyum için yeterli olmasına rağmen, incelenen Kanunla bu sürenin nihayetinde 2,5 yıl kadar daha uzatılması devletin insan sağlığı ve çevreyi koruma ödevi ile bağdaşmayacaktır. Devletin bu meseleye hem yatırımcıyı hem vatandaşını koruyacak bir anlayışla yaklaşması, düzenlemeleri buna göre gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu sebeple, incelenen Kanunun 50’nci maddesinin yeniden değerlendirilmesinde fayda görülmektedir.

Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun görülmeyen 7193 sayılı ’Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’, 50’nci maddesinin Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kez daha görüşülmesi için, Anayasanın 89 ve 104’üncü maddeleri uyarınca ilişikte geri gönderilmiştir” ifadeleri kaydedildi.

Ömer Çelik açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etti
GÜNDEM
Ömer Çelik açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etti
Beşiktaş zirveye yürüyor

Beşiktaş zirveye yürüyor

Haftanın kapanışında Beşiktaş farklı kazandı.
208 kişi öldü

208 kişi öldü

Uluslararası Af Örgütü, İran'daki protestolara ilişkin açıklama yaptı.
Engel onlarıeksik gören kalplerde

Engel onları
eksik gören kalplerde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü mesajı.
Gerekçeler açıklandı

Gerekçeler açıklandı

​İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın veto kararına ilişkin açıklama yaptı.
Erdoğan veto etti

Erdoğan veto etti

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten santrallere filtre yasası açıklaması.
Borsa zirveyi gördü

Borsa zirveyi gördü

​BIST 100 endeksi, 108 bin puanı aşarak yılın rekorunu kırdı.

Türk subayına sarılıp ağladı

Türk subayına sarılıp ağladı

​Depremzede kadın yardım dağıtımı sırasında gözyaşlarına boğuldu.
Hac kontenjanı belli oldu

Hac kontenjanı belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, güncellenen kontenjanı açıkladı.
2020 ücreti<br>için pazarlık başladı

2020 ücreti
için pazarlık başladı

Milyonlarca asgari ücretlinin gözü bu toplantıda.
Tarihi hamle sonrası<br>Türkiye haritayı paylaştı

Tarihi hamle sonrası
Türkiye haritayı paylaştı

​Rumları çıldırtan anlaşmanın ardından belirlenen bölgeler haritada.
Dev proje açılabilir

Dev proje açılabilir

Putin 8 Ocak'ta İstanbul'da Erdoğan'la görüşecek.
İdlib kan gölü

İdlib kan gölü

​Esed, pazar yerine hava saldırısında düzenledi: 14 sivil öldü.
Aşı zorunluluğu masaya yatırılmalı

Aşı zorunluluğu masaya yatırılmalı

Kızamık virüsünden kaynaklı ölümler dünya genelinde artıyor.
1 yıl sürebilir

1 yıl sürebilir

​Nadir görülen bakteriden zehirlenmişlerdi.
Çalışma tamamlandı

Çalışma tamamlandı

Bakan Selçuk'tan öğretmen ihtiyacına ilişkin önemli açıklama.
Minibüs şoförü iki kadına saldırdı

Minibüs şoförü iki kadına saldırdı

İki kız kardeşe saldıran şoför, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.