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İletişim Başkanlığı'ndan Miçotakis'in ziyaretine ilişkin açıklama: Birçok anlaşma imzalanacak

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada "İkili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülen ziyaret kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminine katkı sağlayacak anlaşmaların imzalanması da gündemde yer alıyor" ifadeleri kullanıldı.

23:09 - 12/05/2024 Pazar
Güncelleme: 23:29 - 12/05/2024 Pazar
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleşecek ziyarette, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

İkili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülen ziyaret kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminine katkı sağlayacak anlaşmaların imzalanması da gündemde yer alıyor.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Yunanistan Başbakanı
#Kiryakos Miçotakis
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