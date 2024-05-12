İletişim Başkanlığı'ndan Miçotakis'in ziyaretine ilişkin açıklama: Birçok anlaşma imzalanacak

Yunanistan Başbakanı Miçotakis yarın Türkiye’de olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis görüşmesinde başta ekonomi olmak üzere ulaştırma, teknoloji, turizm, sağlık konuları masada olacak. İki ülke arasındaki ticaretin 10 milyar dolara çıkarılmasına yönelik adımlar değerlendirilecek.