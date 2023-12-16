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İlim Yayma Ödülleri Takdim Töreni: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da İlim Yayma Ödülleri Takdim Töreni'ne katılıyor.

Semih Bozkuş
21:12 - 16/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 21:31 - 16/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen "İlim Yayma Ödülleri Takdim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.


Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İlim Yayma Ödülleri daha doğrusu 2019'daki ödül törenindeki teklifimizle İlim Yayma Mükafatları Töreni vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu yıl önceki yıllardaki başlıklara ilave olarak Prof. Dr. Aziz Sancar hocamıza ilim yayma vakfı 50. yılına özel bir mükafat ödül takdim ediyoruz. Gençlerimizin ufuklarının açılmasına yaptığı katkı için Aziz Sancar hocamıza teşekkür ediyoruz.

İlim yayma cemiyetimiz de bu uyanışın meyvelerinden birisidir. Bu kardeşiniz de ilim yayma meyvesidir. Darbe dönemlerinin ardından milli eğitim çalışmaları bir süre engellenmiş olsa da şartlar düzelince faaliyetler yeniden hız kazanmıştır.

Bugün cemiyetimiz ve vakfımız öğrenci yurtları, bursları eğitim merkezleri, üniversitesi ve diğer faaliyetleri ile iftihar vericidir.

Bir sahada derinleşmek tek başına yeterli değildir. Sağ ayağınızı asıl uzmanlık alnınıza koyacak, sol ayağınızla da geniş bir daire üzerinde diğer alanlarda dolaşacaksınız. Böylece uzmanlık sahanızla birlikte ufkunuzu da genişletmiş olacaksınız.

Bilhassa gençlik döneminde hata yapmaktan korkarak eser vermeyen kitap yazmayan konferanslarda birikimini ortaya koymayan ilim adamı daha sonra bunları hiç yapamaz.

Biz kendi kavramlarımızı kaybettiğimiz ve yenilerini üretemediğimiz için fikir kuraklığı yaşıyoruz.

İnsan ailede yetişir. Üretim ise iktisadide yapılır. Eğer ailede güzel insan yetiştirilirse işletmede de helal rızık üretimi olur. Helal rızık da insanları refaha kavuşturur. Dünyada ve ülkemizde aile kurumuna yönelik saldırılara da işte bu gözle bakmalıyız. Hayırlı insan yerine hırsının kölesi olan bir yapıdan helal rızık çıkmaz.

Ayrıntılar geliyor...

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#İstanbul
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