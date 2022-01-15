İlk istihbarat gemisi ‘Ufuk’: Denizde daha güçlü ve caydırıcı olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Denizcilik Tersanesi’nde, Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk’un Hizmete Giriş Töreni’ndeki konuşmasında, ülke için bir ilki teşkil eden geminin hizmete alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TCG Ufuk gemisinin Milli İstihbarat Teşkilatına hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Artık dışarıdan alım istemiyoruz. Projelerimiz yerli ve milli olacak dediğimiz 2004 yılından bu yana azim ve kararlılıkla çalışarak hamdolsun bugünlere geldik. Savunma sanayisinde bağımsız olamayan milletlerin geleceğe güvenle bakabilmelerinin mümkün olmadığını özellikle son 10 yılda çevremizde yaşanan hadiseler bize bir kez daha gösterdi. Türkiye gerçekleştirdiği savunma sanayi atılımlarıyla birlikte bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke konumuna ulaştı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz’e gemi teslim belgesini verdi.

SAVUNMADA HEDEF 4 MİLYAR DOLAR

Türk savunma sanayi ürünlerini kullanan ülke sayısının da her geçen yıl arttığını vurgulayan Erdoğan, “Savunma ve havacılık ihracatımızın bu yıl sonunda 4 milyar doları aşmasını bekliyoruz” dedi.

OYNAT 03:06 İlk milli istihbarat gemisi TCG Ufuk hizmette: Yabancı muadillerinden çok daha üstün ve uygun maliyetli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk milli istihbarat gemisi TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'nde konuştu. ' Ülkemiz halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştiren 10 ülke arasında yer alıyor.Üstelik bu neticeyi, yabancı muadillerinden çok daha üstün özellikler ve uygun maliyetlerle elde ettik' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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KENDİ SAVAŞ GEMİSİNİ YAPAN 10 ÜLKE ARASINDAYIZ

Mavi vatanın güvenliği için donanmayı daha güçlü ve caydırıcı kılacak birçok projeyi hayata geçirdiklerine işaret eden Erdoğan, milli savaş, amfibi, sismik araştırma, Sahil Güvenlik, lojistik gemileri ve botları üretebildiklerini söyledi.

Envanterde bulunan birçok deniz aracının günün şartlarına uygun şekilde son teknolojiler eklenerek modernize edildiğini belirten Erdoğan, “Ülkemiz hali hazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyor” dedi.

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YÜKSEK TEKNOLOJİYE ODAKLANDIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu ana kadar 25 ülkeye, 180 adet deniz platformu ihracatı gerçekleştirdik. İnşallah yakın zamanda bu konuda yeni hayırlı haberler de alacağız.” diyerek, başarılarından dolayı sektör mensuplarını tebrik etti.

Şimdi bir adım daha ileri giderek yüksek teknoloji gerektiren sistemlere odaklandıklarına işaret eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Yeni tip denizaltılarımızla, denizde ikmal ve muharebe destek gemimizle denizlerimizde çok daha güçlü ve caydırıcı olacağız. MİLGEM istif sınıfı fırkateynlerin 6, 7 ve 8. gemileri için de ihaleye çıktık. Burada da üç savaş gemimizi aynı anda inşa ederek yine bir ilke imza atıyoruz. İHA ve SİHA’ların yanı sıra insansız ve otonom deniz araçlarının da kullanılabileceği kara, hava, deniz unsurlarının müşterek görev icra edeceği sistemler tasarlıyoruz. Denizaltı platformlarından uçak gemilerine kadar çeşitli muharip deniz platformlarını ileri teknolojiye sahip yerli, milli silah ve sensör sistemleriyle birlikte geliştirip ihraç edeceğiz.”

OYNAT 04:10 Savunmada tarihi bir adım daha: Türkiye'nin 'sır' gemisi göreve başlıyor MİLGEM projesi ile denizlerdeki gücüne güç katan Türk donanması tarihi bir adım daha atıyor. Milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi göreve hazırlanıyor. Gemi uluslararası sular dahil 45 gün kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri anında tespit edebilecek. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine Türkiye'nin denizlerde gören gözü, duyan kulağı olacak Ufuk Korveti'ni aldı..



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Tehditleri anında tespit edecek

Korvet, milli imkan ve kabiliyetlerle üretilen Türkiye’nin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyor. Dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu bir teknoloji, Ufuk Korveti ile Türkiye’nin de kullanımına sunulmuş oldu. 99,5 metre boyu, 14,4 metre azami genişliği, 110 personel kapasitesi, yaklaşık 2 bin 250 ton deplasmanı ve 3,6 metre su çekimiyle Ufuk Korveti’ne 10 tonluk bir helikopter iniş yapabilecek. Ufuk Korveti, ağır iklim ve deniz şartlarında, uluslararası sular dahil 45 gün kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri anında tespit edebilecek. Yaklaşık 194 yerli firmanın katkı verdiği Ufuk Gemisi’nin yerlilik oranı yüzde 70’e ulaştı.

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Hedef uydu istihbaratı

Erdoğan, 95. kuruluş yıl dönümünü geride bırakan Milli İstihbarat Teşkilatının terörle mücadele ve dış istihbarat konularında yaptığı hizmetlerle milli güvenliğe önemli katkılar sunduğunu belirterek, “Hizmete alacağımız istihbarat gemimiz, teşkilatımız için yeni ve önemli bir imkandır. Dünyada pek az istihbarat teşkilatının sahip olduğu en modern donanımlara sahip bu gemimiz sayesinde kara ve havada olduğu gibi denizlerde de gücümüzün artacağına inanıyorum” diye konuştu. Erdoğan, teşkilatın bir sonraki hedefinin uydu istihbaratı yoluyla uzaydaki yerini alarak tüm bu unsurları en etkin şekilde kullanmak olduğunu vurguladı.

Kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tuzla’da katıldığı test ve eğitim gemisi TCG Ufuk’un hizmete giriş töreninin ardından Vahdettin Köşkü’ne geçti. Erdoğan, burada Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani’yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İngiltere arasında savunma sanayii ve ticaret başta olmak üzere iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriye ve Ukrayna’daki gelişmeler ile iklim ve mülteci başlıklarında bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.