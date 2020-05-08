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MUĞLA

İlk kez görüntülendi: Yılmaz Özdil'in kaçak villasına mühür

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’in eşi Hülya Özdil’in Muğla'nın Bodrum ilçesinde satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villa mühürlendi. Kaçak bölümlerin yıkılması için 13 Mayıs'a süre verilen villanın kapısına asılan mühürde, "Bu inşaat ruhsat ve eklerine aykırı olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden mühürlenerek durdurulmuştur" denildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4,6 milyon liraya villa satın aldı. Yapı, yürürlükteki imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi yapıya, ilk olarak Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm-142.5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı vererek, bir süre sonra yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı, Özdil ailesi villaya çevirdi.

Yılmaz Özdil'in kaçak villası için son gün 13 Mayıs
GÜNDEM
Yılmaz Özdil'in kaçak villası için son gün 13 Mayıs

İmar Barışı'na başvurdular

Yapı ruhsatının tek katlı iki adet bitişik ofis ünitesi için düzenlendiği, ancak 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. 310 metrekareye çıkarılan villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017 tarihine kadar olan yapıları kapsayan İmar Barışı'na başvurdu. Ancak İmar Barışı sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi.

Uydu fotoğrafları ele verdi

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, teras ve müştemilatın İmar Barışı sonrasında yapıldığını, bölgenin uydu fotoğraflarıyla da tespit etti.
Bu gelişmenin ardından, villadaki imara aykırı alanlar belirlenip, inceleme başlatıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca villa Bodrum Belediyesi tarafından mühürlendi. Mühürde, "Bu inşaat ruhsat ve eklerine aykırı olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden mühürlenerek durdurulmuştur" denildi.

Yılmaz Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı: Kaçak bölümler yıkılacak
GÜNDEM
Yılmaz Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı: Kaçak bölümler yıkılacak

13 Mayıs'a kadar süre verildi

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkılması için yazılan talimat, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edildi. Belediye de söz konusu kaçak eklentilerin 13 Mayıs'a kadar yıkılması için Özdil ailesine tebligat gönderdi. Bu tarihe kadar yıkım işlemleri yapılmazsa, yıkımı belediye ekipleri yapacak. Belediyenin de yapmaması halinde yıkımın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştireceği belirtildi.

Villada, şu ana kadar Özdil ailesinin, kaçak eklentiyle ilgili herhangi bir çalışma yapmadığı görüldü.
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