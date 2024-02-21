İlk kez havalanan KAAN Yunanistan'da büyük ses getirdi

Milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
Uçuşa ilişkin görüntüler kamuoyuyla paylaşılırken, Türkiye'nin savunma sanayiinde imza attığı projeler dünyanın dikkatini çekmeyi sürdürüyor.
KAAN'ın ilk uçuşu, komşu Yunanistan'da büyük ses getirdi.
"Türkiye sayılı ülkeler arasına girdi"
Uçuşa dair görüntünün paylaşıldığı haberde şu notlara yer verildi:
"KAAN savaş uçağının ilk uçuşu"
Pentapostagma, "Son dakika haberlerinde, KAAN savaş uçağının ilk uçuşunun bir süre önce tamamlandığı bildirildi." dedi.
KAAN, Türk yapımı çift motorlu hayalet savaş uçağı ve her türlü hava koşulunda uçabilecek.
Ankara, KAAN'ı Pakistan ve Azerbaycan gibi üçüncü ülkelere de satmayı hedefliyor.
Türkiye'de TF-X adıyla geliştirilmeye başlanan KAAN'ın, 2028 yılında filoya kazandırılması bekleniyor.
"F-16 savaş uçağı eşlik etti"
Hollanda havacılık topluluğuna hitap eden "Scramble" adlı internet sitesi, KAAN'ın ilk uçuşunu tamamladığını aktardı.
Uçuşun 11 dakika sürdüğü belirtilerek, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağının KAAN'a eşlik ettiği bildirildi.