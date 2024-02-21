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İlk kez havalanan KAAN Yunanistan'da büyük ses getirdi

İlk uçuşunu gerçekleştiren Milli Muharip Uçak KAAN dünya kamuoyunda yeniden yer etmeye başladı, Türkiye'nin sayılı ülkeler arasına girdiği belirtildi. Özellik Yunan basını KAAN'ın ilk uçuşunu yakından takip etti.

11:52 - 21/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:53 - 21/02/2024 Çarşamba
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KAAN Yunan manşetlerinde
KAAN Yunan manşetlerinde

Milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.


Uçuşa ilişkin görüntüler kamuoyuyla paylaşılırken, Türkiye'nin savunma sanayiinde imza attığı projeler dünyanın dikkatini çekmeyi sürdürüyor.


KAAN'ın ilk uçuşu, komşu Yunanistan'da büyük ses getirdi.


Proto Thema gazetesi,
"Ankara'nın ürettiği 5'inci nesil savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu yaptı."
başlığıyla okurlarını bilgilendirdi.

"Türkiye sayılı ülkeler arasına girdi"


Uçuşa dair görüntünün paylaşıldığı haberde şu notlara yer verildi:


Türkiye, 21 metre uzunluğundaki ve 14 metre kanat açıklığına sahip KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağını üreten sayılı ülkelerden biri oldu.


"KAAN savaş uçağının ilk uçuşu"


Pentapostagma, "Son dakika haberlerinde, KAAN savaş uçağının ilk uçuşunun bir süre önce tamamlandığı bildirildi." dedi.


Söz konusu uçuşun Ankara semalarında yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

KAAN, Türk yapımı çift motorlu hayalet savaş uçağı ve her türlü hava koşulunda uçabilecek.


Ankara, KAAN'ı Pakistan ve Azerbaycan gibi üçüncü ülkelere de satmayı hedefliyor.


Türkiye'de TF-X adıyla geliştirilmeye başlanan KAAN'ın, 2028 yılında filoya kazandırılması bekleniyor.



"F-16 savaş uçağı eşlik etti"


Hollanda havacılık topluluğuna hitap eden "Scramble" adlı internet sitesi, KAAN'ın ilk uçuşunu tamamladığını aktardı.


Uçuşun 11 dakika sürdüğü belirtilerek, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağının KAAN'a eşlik ettiği bildirildi.




#KAAN
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#uçak
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Milli savaş uçağı KAAN özellikleri ile dosta güven düşmana korku salacak