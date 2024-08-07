İlk kez Marmara'da: Dünyanın en büyük sürüngenlerinden

İstanbul'da 10 yıldan bu yana tur gemisi kaptanlığı yapan Nedim Yüzseven, 9 Temmuz'da öğle saatlerinde çıktığı tur sırasında denizde büyük bir cisim gördü. Kaptan Yüzseven, önce bunun bir lastik olabileceğini düşünürken yanına yaklaşınca daha önce hiç görmediği çok büyük bir kaplumbağa olduğunu fark ederek o anları cep telefonu ile kaydetti. Görüntüyü kaydettikten sonra bunu sosyal medyada paylaştı. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Arda Tonay, bunun Marmara Denizi veya İstanbul Boğazı'nda daha önce hiç görülmeyen deri sırtlı deniz kaplumbağası olduğunu belirledi.

Bunun önemli bir kayıt olduğunu vurgulayan Tonay, “Türkiye'deki 14'üncü kaydı ama Marmara Denizi'ndeki ilk kaydı. Deri sırtlı deniz kaplumbağaları denizlerimize beslenme amaçlı geliyor. Bu 14'üncü kayıt. Burada özellikle denizanaları ile beslenen bir türden bahsediyoruz. Bu tür ve diğerleri farklı denizlerde yoğun olarak gözükmeye başladı. İklim değişikliği, belki de beslenme amaçlı denizanalarının peşinden buraya geldiğini düşünüyoruz. Burada şaşırtıcı olan; İstanbul Boğazı gibi dünyanın en yoğun deniz trafiğinin olduğu, yoğun bir trafiğin olduğu bu kadar dar su yolunda, bu gözlemin kaydedilmesi çok önemli” ifadelerini kullandı.