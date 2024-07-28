Denizdeki tehlike dalgıçların kabusu oldu

Son dönemde tatilcilerin yoğun olarak tercih ettiği Kerpe sahilleri, dalış meraklılarının da uğrak yeri oldu. Tarihi batık alanı ve antik limana ait mendirek kalıntılarının bulunduğu koyda dalış yapan dalgıçlar, dalış bayraklarını bilmeyen denizciler nedeniyle tehlike altında.





"Bayraklar dalgıç olduğunun işaretidir"

Kerpe Deniz Yıldızları Dalış Kulübü eğitmenlerinden Alper Korkmaz, dalış ve şamandıraların dalış bölgelerini işaretlediğini ve çevredeki deniz araçlarına o bölgede dalış yapıldığını veya suyun altında dalgıç bulunduğunu belirttiğini anlattı. Korkmaz, "Bu bayrakları deniz aracı kullanan tüm amatör veya profesyonel denizcilerin bilmesi gereklidir. Denizle Çatışmayı Önleme Tüzüğü, her denizcinin bilmesi gereken bir yönetmeliktir. Yönetmeliğin arkasında bayraklarla ilgili bölüm vardır. Bu bölümde dalış bayraklarının ne anlama geldiği ve denizcilerin bunlara ne kadar yaklaşmaması gerektiği anlatılmaktadır" dedi.





"Bayrağı görüp yaklaşan deniz araçları tehlikeli"

Korkmaz, mavi-beyaz alfa bayrağının deniz tekneleri tarafından kullanıldığını ve o bölgede dalış yapıldığını gösterdiğini, kırmızı-beyaz dalış bayrağının ise suyun altında o anda dalgıç veya eğitim olduğunu işaret ettiğini belirtti. "Bu bayrakları bulamadığımız yerlerde yüzey işaret şamandırası kullanırız. Suyun altında eğer yanımızda bayrağımız yoksa bu şamandırayı yüzeye göndererek etraftaki deniz araçlarına aşağıda dalgıç olduğunu ifade ederiz. Deniz araçları bayrakları veya şamandırayı görüp bize yaklaşırsa, su altındaki dalgıçlar için ciddi tehlikeler oluştururlar ve su altındaki dalgıçların güvenliğini tehlikeye atarlar. Burada da sorumluluk kesinlikle deniz araçlarına aittir" diye konuştu.





"Jet ski ve özel tekneler tehlike oluşturuyor"

Korkmaz, bölgede jet ski, balıkçı tekneleri ve özel teknelerin bulunduğunu belirterek, tekne sahiplerinin bayrakların anlamını bilmedikleri için dalış sırasında kendilerine çok fazla yaklaştıklarını, hatta üzerlerine çapa atıp, pervane döndürerek hareket ettiklerini ve bunun da dalgıçlar ve öğrencileri için ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.







