Karadeniz balıklarına genetik veri tabanı

Karadeniz'de TÜBİTAK ile iş birliği yaparak deniz canlılarının doğal yaşamını ve sürdürülebilirliğini sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin serin sularındaki balıkların genetik veri tabanını oluşturuyor. Karadeniz gazının arandığı ve çıkarıldığı bölgelerde balıkların doğal yaşamının sekteye uğramaması için çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bir yandan doğal gaz arama gemileri arama yaparken diğer taraftan Sürat Araştırma 1 ve Sürat Araştırma 2 gemileri de balıkların doğal ortamını denetliyor. Balıklar toplanarak bekletiliyor ve gerekli olduğu durumlarda türü azalan balıkların çoğaltılması sağlanarak sulara atılmak üzere hazır hale getiriliyor. Bu kapsamda ise yol boyunca sazan, yayın, siraz, şabut, çipura, levrek, mersin ve kalkan balığı türlerinden 205 bin 850 adet yavru sulara bırakıldı.





279 TÜR KAYIT ALTINDA

Hem Karadeniz hem de Türkiye'nin genelinde yapılan genetik veri tabanı oluşturulması projesinde de çalışmaların büyük bir kısmı tamamlandı. Trabzon'da oluşturulan Ulusal Su Ürünleri Gen Bankası’nda toplamda 279 türe ait 24 bin 700 doku örneği ve 8 bin 500 adet DNA örneği kayıt altına alındı. Kayıt altına alınan balıkların kimyasal, fiziksel ve biyolojik açılardan kapsam, içerik ve özellikleri hem balıkçılığa hem de bilimsel araştırmalar öncülük edecek.





SULARDA SIKI DENETİM

Gen bankasında balıkların bekletilmesinin yanı sıra avlanması yasak türlerin denizlerdeki yaşamına da özen gösteriliyor. Deniz ve iç sular, karaya çıkış noktaları, yol güzergahları, balıkçı gemileri, işleme tesisleri ve depolar, toptan ve perakende satış yerlerinde 2024 yılının ilk 6 ayında 76 bin 496 adet denetim gerçekleştirildi. Ayrıca yaklaşık 192 ton su ürününe ve 851 adet ağ ve av aracına, 26 adet balıkçı gemisine el konularak avlanması yasak olan su ürünlerinin doğal ortamından uzaklaştırılması engellendi.

Abdülhamid Han Filyos'a ulaştı

Zonguldak'ın 170 kilometre açığındaki Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalara katılmak üzere Akdeniz’den yola çıkan Türkiye'nin derin deniz sondaj filosundaki dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, Filyos'a ulaştı.





KULESİ YENİDEN MONTE EDİLECEK

Türkiye’nin 7’nci nesil sondaj gemisi olarak bilinen envanterdeki 4’üncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han, Akdeniz'deki görevini tamamladı. Kulesinin bir bölümü sökülen gemi, önceki gün İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e ulaştı. 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki sondaj gemisi, 20 yıl boyunca Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına katılacak. Filyos'a ulaşan geminin kulesi, limanda yeniden monte edilecek. Montaj işlemlerinin ardından gemi, 170 kilometre açıkta bulunan Sakarya Gaz Sahası'na hareket edecek. Yaklaşık 20 yıl Karadeniz’de görev yapması planlanan geminin ilk etapta Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın kullandığı Filyos Limanı’nda kule montajı yapılacak. Gemi daha sonra kıyıdan 170 kilometre açıkta bulunan doğal gazın bulunduğu sahadaki çalışmalarına katılacak.



