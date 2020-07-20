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POLİTİKA

İlk namaza yetiştirildi: Ayasofya'nın halıları hazır

İlk namaza yetiştirildi: Ayasofya'nın halıları hazır

Cami statüsüne kavuşan Ayasofya için ilk namaza 5 gün kala, halıların nasıl olacağı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde halıları da inceledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde halıları inceledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde halıları inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, talimatıyla başlanan Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne döndürülme çalışmaları Danıştay'a taşınmış, sonrasında açıklanan kararla müze olarak tanınması bitmişti.

Ayasofya için flaş iddia: Cami halısı siparişi verildi
GÜNDEM
Ayasofya için flaş iddia: Cami halısı siparişi verildi

Ayasofya Camii'nin halıları.

HALILAR GELDİ

Karar sonrası Ayasofya'da çalışmalar devam ediyor.

Ayasofya Camii'nde ilk namaz için günler kalmışken, halısının nasıl olacağı da netlik kazandı.

Tarihi fotoğraf: Türkiye Ayasofya'da kılınacak ilk Cuma namazını bekliyor
HAYAT
Tarihi fotoğraf: Türkiye Ayasofya'da kılınacak ilk Cuma namazını bekliyor

Manisa'da dokunan halı, turkuaz renk tonlamaları ve Ayasofya'nın iç mimarı tasarımına uygun desenleriyle dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde halıları da inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde halıları inceledi.

Yolda yürürken Ayasofya’nın açıldığını duyan gencin sevinci: Müjdeler olsun
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Yolda yürürken Ayasofya’nın açıldığını duyan gencin sevinci: Müjdeler olsun
Sirkeci'de yolda yürürken Ayasofya'nın açıldığını öğrenen bir vatandaş 'Müjdeler olsun Ayasofya açıldı. Müjdeler olsun Ayasofya aslına döndü' sözleriyle tarihi olayı hem çevresindekilere duyurdu hem de sevincini gösterdi. İşte tüyleri diken diken eden o görüntü.

Filistinlilerden Türk Konsolosluğuna Ayasofya ziyareti: Kudüs de Ayasofya da İslam'ındır
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Filistinlilerden Türk Konsolosluğuna Ayasofya ziyareti: Kudüs de Ayasofya da İslam'ındır
Filistinli bir grup, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğuna Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılması münasebetiyle destek ziyaretinde bulundu. Türk bayrakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Ayasofya Camii'nin fotoğraflarını taşıyan grubu, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Misyon Şefi Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer kapıda karşıladı.


Necip Fazıl'ın sesinden
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Necip Fazıl'ın sesinden "Bugün mü yarın mı bilemem fakat Ayasofya açılacak"
Türkiye'nin merakla beklediği Danıştay kararı için geri sayım sürerken, Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Kısakürek'in sesinden,
“Gençler!
Bugün mü yarın mı bilemem.
Fakat Ayasofya açılacak' sözleri.


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