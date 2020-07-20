İlk namaza yetiştirildi: Ayasofya'nın halıları hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, talimatıyla başlanan Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne döndürülme çalışmaları Danıştay'a taşınmış, sonrasında açıklanan kararla müze olarak tanınması bitmişti.
HALILAR GELDİ
Karar sonrası Ayasofya'da çalışmalar devam ediyor.
Ayasofya Camii'nde ilk namaz için günler kalmışken, halısının nasıl olacağı da netlik kazandı.
Manisa'da dokunan halı, turkuaz renk tonlamaları ve Ayasofya'nın iç mimarı tasarımına uygun desenleriyle dikkat çekiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde halıları da inceledi.