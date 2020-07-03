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Gündem İlk ziyaret Katara Erdoğan dört ay aradan sonra ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdi
POLİTİKA

İlk ziyaret Katar'a: Erdoğan dört ay aradan sonra ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19’daki dört aylık aranın ardından ilk yurt dışı ziyaretini dün Katar’a gerçekleştirdi. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelen Erdoğan, ikili ilişkilerle birlikte Libya’daki gelişmeleri ele aldı. Erdoğan’ın heyetinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan hazır bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Cumhurbaşkanı Erdoğan
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, salgın sonrası ilk yurt dışı ziyaretini dün Katar’a gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindeki heyetle dün özel uçak TUR’la Esenboğa Havalimanı’ndan Katar’a uçtu. Günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Katar’a giden Erdoğan’ı havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer ilgililer uğurladı. Erdoğan’ın heyetinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Salgın sonrası ilk ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
GÜNDEM
Salgın sonrası ilk ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

BÖLGESEL SORUNLAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Doha Eski Uluslararası Havalimanı’nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah ile Türk ve Katarlı diğer yetkililer karşıladı. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile biraraya geldiği görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alındı. İki lider bölgesel ve uluslararası meseleleri gözden geçirdi. Katar Emiri Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna çalışma yemeği verdi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın sürecinde son yurt dışı programını 9 Mart’ta Belçika’ya gerçekleştirmişti. Erdoğan, burada Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ayrı ayrı biraraya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar'a geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar'a geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TUR' ile saat 15.35'te Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da eşlik etti.
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