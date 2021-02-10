Gündem İlker Başbuğ ifade verdi 27 Mayıs imalı erken seçim çıkışı soruldu
POLİTİKA

İlker Başbuğ ifade verdi: '27 Mayıs' imalı erken seçim çıkışı soruldu

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, muhalefet partilerinin erken seçim çağrısında bulunduğu bir dönemde yaptığı “Adnan Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi” açıklaması nedeniyle bugün İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi.

Haber Merkezi DHA
İlker Başbuğ
İlker Başbuğ

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, muhalefet partilerinin erken seçim çağrısında bulunduğu bir dönemde, “Adnan Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi” açıklamasında bulunmuştu.

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Başbuğ, hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

DHA

Yazılı açıklama yapan Başbuğ, "Son kitabım Türkiye Cumhuriyeti’nde Güç Odaklarının Mücadelesi, kitap serisinin üçüncüsüdür. Bu kitap 1961-1980 dönemini o günün şartlarında ve o günlerde gelişen olaylar çerçevesinde değerlendirmektedir. 4 Ocak 2021 günü bir gazetede bu kitabın tanıtımıyla ilgili bir söyleşim yayınlandı.

Bu söyleşiden hareket edilerek hakkımda suç duyurularında bulunuldu. Hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu, var olduğu bir ortamda bu söyleşiden bir suç unsuru çıkartılabilmesi söz konusu bile olamaz. Bu nedenlerle bu suç duyurularına itibar etmiyorum. Bu inançla da bu suç duyurularına karşı hiçbir şekilde savunma yapmayacağım" dedi.

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