Gündem İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı
EĞİTİM

İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamanın ardından kademeli normalleşme kapsamında tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başladı.

Haber Merkezi İHA
İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı
Öğrenciler, en çok okul arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlediklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının kademeli normalleşme kapsamında yaptığı açıklamanın ardından bugün tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başladı. Okula velileriyle gelen öğrenciler okullarının önünde sıra oldular. Daha sonra ders zilinin çalmasıyla sınıflarına geçen öğrenciler eğitim hayatlarına kaldıkları yerden devam etti.

İHA

İki gün yüz yüze eğitim
GÜNDEM
İki gün yüz yüze eğitim

Heyecanlı ve sevinçli olduklarını belirten öğrenciler, en çok okul arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlediklerini ifade etti.

İHA

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir” denildi.

Ayrıca açıklamada, 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2 Temmuz Cuma günü sona ereceği bildirildi.

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