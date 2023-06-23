İmam hatiplerden LGS başarısı: 47 öğrenci 500 tam puan aldı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın sonuçları açıklandı. Türkiye genelindeki imam hatip ortaokullarından sınava katılan öğrencilerden 47 kişi, 500 tam puan alarak adını şampiyonlar arasına yazdırdı. ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, “İmam hatiplerimizin başarısı ülkemizin başarısıdır. Bu ivmenin artarak devam edeceğine inanıyoruz” dedi.





4 Haziran 2023 tarihinde yapılan ve 1 milyonun üzerinde öğrencinin katıldığı LGS sonuçları açıklandı. Sınava katılan 562 öğrenci tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan aldı. İmam hatip ortaokulu öğrencilerinden ise Türkiye genelindeki çeşitli illerden 47 öğrenci tam puanın sahibi oldu. İmam hatipli gençler başarı oranını da geçen yılın rakamlarını ikiye katlayarak önemli ölçüde yükseltti.

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan

İvme artarak devam edecek





İmam hatip ortaokulu öğrencilerinin LGS başarısını değerlendiren ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, bu başarının 2012 yılından beri sürekli artan bir başarı olduğunu söyledi. İmam hatip ortaokullarının açılması ve üniversiteye girişte katsayı engelinin ortadan kalkmasıyla birlikte öğrencilerin çok ciddi bir başarı grafiği yakaladığını belirten Ceylan, “Hem LGS hem YKS sonuçları göğsümüzü kabartıyor, geleceğe ilişkin ümitlerimizi tazeliyor. İmam hatiplerimizin başarısı ülkemizin başarısı anlamına geliyor. Biz de gençlerimizin başarısı için çalışmalar yürütüyoruz. Bu ivmenin artarak devam edeceğine inanıyoruz” dedi.





Maya Anadolu’yu kuşattı





ÖNDER olarak toplam kaliteye odaklandıklarını ve tüm öğrencileri gözeterek çalışmalar yaptıklarını kaydeden Ceylan, LGS sonuçlarında da bunun ne kadar önemli olduğunu gördüklerini aktardı. Çalışmalarını bu çerçevede ve çeşitlilikte sürdürdüklerini ifade eden Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye’nin dört bir yanından başarı haberleri geliyor. 50 civarında birincimiz var. Bu maya tuttu, bütün Anadolu’yu kuşattı. Artık Anadolu’nun dört bir yanında markalaşmış okullarımız var, Türkiye’nin her yanında başarılara imza atıyoruz. Başarıdan kastımız sadece akademik başarı da değil; gençlerimiz bilim, sanat, kültür gibi pek çok alanda hem okullarımızı hem de ülkemizi temsil ediyor.





Hafız öğrenciler yine şampiyonlar arasında





İmam hatip ortaokullarından LGS’de 500 tam puan alan öğrenciler arasında hafız gençler de bulunuyor. İstanbul’da bulunan Başakşehir Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Saliha İbrahimoğlu onlardan biri. Hem hafızlığını tamamlayıp hem de sınavlara hazırlanan İbrahimoğlu, sonuçta büyük bir başarı elde etti. Hafız olan diğer bir şampiyon da Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Zehra Kılıç. O da her iki çalışmayı beraber götürerek güzel bir sonuç yakaladı.





Türkiye’nin dört bir yanından başarı





LGS’de imam hatip ortaokulu öğrencilerinin kazandığı başarı ise sadece bazı okullara özgü değil. Sınav sonucunun açıklanmasıyla birlikte Türkiye’nin dört bir yanındaki farklı şehirlerden başarı haberleri geldi.

İşte onlardan bazıları:





Nisa Şimşek (Antalya Konyaaltı Hayme Ana KAİHL), Hasibe Zülal Çetinkaya (Karaman 15 Temmuz Şehit Muhammet Yalçın KAİHL, Feyzullah Karataş (İzmit Necip Fazıl Kısakürek AİHL) Cihat Akbal (Çorum İskilip İHO), Betül Çolak (Kırklareli İHO), Serra Gül Köylü (Kayseri Melikgazi Abdülhamit Han İHO), Elif Tapsız ve Ayşe İrem Aydın (Safranbolu Şehit Murat Akdemir AİHL), Melike Reyyan Ertürk (Bakırköy Şehit Muhammet Ambar İHO), Zehranur Bik (Gaziosmanpaşa Mustafa Yeşil İHO), Ömer Faruk Gedikbaş (Manisa Turgutlu İHO), Melike Behçet (Malatya Selahaddin Eyyubi AİHL), Feyza İklil Gültekin (Erzincan Demirket Terzibaba İHO), Yusuf Boğatekin (Osmaniye Şehit Bekir Evren İHO), Mustafa Ekrem Erdal (Konya Mustafa Büyükkaplan AİHL), Bilge Betül Berkman (Denizli Bereketli İHO), Danya Abdo (Pendik Merkez İHO), Hatica Kübra Korkmaz (Konya Anadolu İHL), Akif Talha Akbaş (Beyoğlu AİHL), Nur Dursun (Sakarya Karasu İHO).











