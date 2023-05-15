İmamoğlu döneminde İBB’de işe alınan şahıs Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağza alınmayacak sözler sarf etti

2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda CHP ve Yedili Masa’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geride olması, malum çevrelerin saldırgan tavrına neden oldu. Bir İBB çalışanı da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağza alınmayacak hakarette bulundu.

Tepkisini hakarete vardıran İBB çalışanı, “Ben sahada oyları YS’ya teslim etmemişim ve benim gibi bir sürü insan çuvalıyla bekliyor bu saatte. Beyefendi çıkmış balkon konuşması yapıyor” mesajını paylaştı. İBB çalışanı paylaşımının devamında ise haddini aştı ve Cumhurbaşkanı’na ağza alınmayacak ifadeler kullandı.