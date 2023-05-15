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İmamoğlu döneminde İBB’de işe alınan şahıs Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağza alınmayacak sözler sarf etti

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları bazı kesimleri bir hayli rahatsız etti. CHP’nin seçimleri geride bitirmesi üzerine sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partili seçmen, hakaret ve hadsiz paylaşımlar ile hedef alındı. Onlardan biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun belediyeye aldığı personellerdendi.

15:56 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İBB personelinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret

İBB personelinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret

2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda CHP ve Yedili Masa’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geride olması, malum çevrelerin saldırgan tavrına neden oldu. Bir İBB çalışanı da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağza alınmayacak hakarette bulundu.

İmamoğlu döneminde işe alındı

Ekrem İmamoğlu’nun göreve geldikten sonra İBB’ye aldığı isimlerden Alican Hüner sosyal medya hesabından, seçimi önde bitiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın balkon konuşması yapmasına tepki gösterdi. Üstelik haddini aştı.

İBB çalışanı Cumhurbaşkanı’na hakaret etti

Tepkisini hakarete vardıran İBB çalışanı, “Ben sahada oyları YS’ya teslim etmemişim ve benim gibi bir sürü insan çuvalıyla bekliyor bu saatte. Beyefendi çıkmış balkon konuşması yapıyor” mesajını paylaştı. İBB çalışanı paylaşımının devamında ise haddini aştı ve Cumhurbaşkanı’na ağza alınmayacak ifadeler kullandı.

#2023 seçim sonuçları
#Recep Tayyip Erdoğan
#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#Alican Hüner
#seçim sonuçları
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