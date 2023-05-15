İmamoğlu döneminde İBB’de işe alınan şahıs Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağza alınmayacak sözler sarf etti

İBB personelinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret
2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda CHP ve Yedili Masa’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geride olması, malum çevrelerin saldırgan tavrına neden oldu. Bir İBB çalışanı da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağza alınmayacak hakarette bulundu.
İmamoğlu döneminde işe alındı
Ekrem İmamoğlu’nun göreve geldikten sonra İBB’ye aldığı isimlerden Alican Hüner sosyal medya hesabından, seçimi önde bitiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın balkon konuşması yapmasına tepki gösterdi. Üstelik haddini aştı.
İBB çalışanı Cumhurbaşkanı’na hakaret etti
Tepkisini hakarete vardıran İBB çalışanı, “Ben sahada oyları YS’ya teslim etmemişim ve benim gibi bir sürü insan çuvalıyla bekliyor bu saatte. Beyefendi çıkmış balkon konuşması yapıyor” mesajını paylaştı. İBB çalışanı paylaşımının devamında ise haddini aştı ve Cumhurbaşkanı’na ağza alınmayacak ifadeler kullandı.