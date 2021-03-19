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POLİTİKA

İmamoğlu HDP’li Buldan’la görüştü: Demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceğiz

HDP’li Pervin Buldan’ı arayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu için destek mesajı verdi. İmamoğlu görüşmede, “Demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP'li Pervin Buldan ile 8 Mart'ta beraber ağaç dikmesi sonrası şehit ve gazi yakınlarının tepkisiyle karşılaşıyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP'li Pervin Buldan ile 8 Mart'ta beraber ağaç dikmesi sonrası şehit ve gazi yakınlarının tepkisiyle karşılaşıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ile bir telefon görüşmesi yaptı.

HDP'ye kapatma davası açılacak olmasını ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini “demokrasiye aykırı bir tutum” olarak değerlendiren İmamoğlu, görüşmede Buldan’a “Demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceğiz” dedi.

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliği düşürülmüştü.

HDP'den İmamoğlu'na 'isyanın fitilini ateşleyen kahraman' tablosu
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HDP'den İmamoğlu'na 'isyanın fitilini ateşleyen kahraman' tablosu

Gazi yakınından Edirnekapı Şehitliği’nde İmamoğlu’na tepki: Burası Buldan’la ağaç diktiğin park değil
OYNAT 00:59
Gazi yakınından Edirnekapı Şehitliği’nde İmamoğlu’na tepki: Burası Buldan’la ağaç diktiğin park değil
Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişinin tepkisiyle karşılaştı. 'Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil' diye bağıran gazi yakınına İmamoğlu, 'Sonra konuşuruz. Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun' şeklinde cevap verdi.

İmamoğlu'nun 'seni bulurum' dediği gazi yakını konuştu: Samimiyetsizliği gördüm, makul bir tepki verdim
OYNAT 01:26
İmamoğlu'nun 'seni bulurum' dediği gazi yakını konuştu: Samimiyetsizliği gördüm, makul bir tepki verdim
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Edirnekapı Şehitliği'nde 'Burası Pervin Buldan'la ağaç diktiğin hatıra ormanı değil.' diyerek tepki gösteren gazi yakını Mustafa İlker Yılmaz, konuştu. Yılmaz, 'Beylikdüzü'nde Makarios'un heykelini dikenler, Apo'nun heykelini dikenlerle aynı kareye giriyor. 10 gün önce Pervin Buldan'ın adını da geçirerek Kadınlar Günü'nü kutluyorsun. Bir şehit annesinin, gazi yakınlarının hiç mi hatırı yok burada. Dolayısıyla samimiyetsizliği gördüğüm için buna tepki gösterdim. Ben orada haklı bir tepki verdim, makul bir tepki verdim. Rencide edici bir ifade kullanmadım.' ifadelerini kullandı.
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