İmamoğlu HDP’li Buldan’la görüştü: Demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceğiz

İmamoğlu'nun 'seni bulurum' dediği gazi yakını konuştu: Samimiyetsizliği gördüm, makul bir tepki verdim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Edirnekapı Şehitliği'nde 'Burası Pervin Buldan'la ağaç diktiğin hatıra ormanı değil.' diyerek tepki gösteren gazi yakını Mustafa İlker Yılmaz, konuştu. Yılmaz, 'Beylikdüzü'nde Makarios'un heykelini dikenler, Apo'nun heykelini dikenlerle aynı kareye giriyor. 10 gün önce Pervin Buldan'ın adını da geçirerek Kadınlar Günü'nü kutluyorsun. Bir şehit annesinin, gazi yakınlarının hiç mi hatırı yok burada. Dolayısıyla samimiyetsizliği gördüğüm için buna tepki gösterdim. Ben orada haklı bir tepki verdim, makul bir tepki verdim. Rencide edici bir ifade kullanmadım.' ifadelerini kullandı.