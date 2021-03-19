İmamoğlu HDP’li Buldan’la görüştü: Demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceğiz
HDP’li Pervin Buldan’ı arayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu için destek mesajı verdi. İmamoğlu görüşmede, “Demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ile bir telefon görüşmesi yaptı.
HDP'ye kapatma davası açılacak olmasını ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini “demokrasiye aykırı bir tutum” olarak değerlendiren İmamoğlu, görüşmede Buldan’a “Demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceğiz” dedi.
Terör örgütü propagandası yapmak suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliği düşürülmüştü.