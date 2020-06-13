İmamoğlu Selçuk Bayraktar’ı övdü, Veli Ağbaba’yı yalanladı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fox TV’de katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın geçtiğimiz günlerde dile getirdiği İBB’nin Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı’na 41 milyon lira destek verdiği iddialarını yalanladı. İmamoğlu, “Mahkeme bize sormuş. İBB para aktardı mı, aktarmadı mı? Cevap da verdik. Kanunen ne cevap gerekiyorsa onu vermişiz. Bu işin içinde T3 yok, doğru. Zaten mahkeme bunu sordu. Para aktarıldı mı? Hayır dedik” diyerek T3 Vakfı’na para ödenmediği ve kaynak aktarılmadığını beyan etti. Böylece Ekrem İmamoğlu, Veli Ağbaba’nın açıklamalarının gündem olduğu dönemde tekzip etmediği iddiaları net bir dille yalanlamış oldu.

GÜNDEM Selçuk Bayraktar'dan çağrı: Tek taraflı feshederiz

GÜNDEM Selçuk Bayraktar CHP, Sözcü ve T24'ün ortak yalan haberine isyan etti

İBB Başkanı İmamoğlu katıldığı programda Selçuk Bayraktar’ı, yaptığı işleri, T3 Vakfı ve Teknofest’i de övdü. İmamoğlu programda Selçuk Bayraktar’ın bilim insanı olduğunu ve Türkiye’nin gurur duyacağı işler yaptığını söyledi.

GÜNDEM İmamoğlu adım atmayınca Selçuk Bayraktar dediğini yaptı: Yalan ve iftiranın tarafında saf tutan İBB ile yolumuzu ayırdık

Neler yaşandı?

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı’na yönelik iftiralar, 2019 yerel seçimleri öncesi İBB’nin hazırladığı iddia edilen ancak İBB tarafından yayınlanmayan sözde bir rapora dayanıyor. 2019 Yerel Seçimleri öncesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile bazı gazeteler İBB’nin T3 Vakfı’na 41 milyon lira destek verdiğini iddia etti.

TEKNOLOJİ Bayraktar TB2'den milli havacılık tarihi rekoru

İBB’den mahkemeye: “T3 Vakfı’na ödeme yapılmadı”

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar bu iddiaları net bir dille yalanlamasına rağmen iddialar seçim öncesi propaganda amacıyla kullanıldı. T3 Vakfı iftira olduğunu belirttiği bu iddiaları dile getirenlere karşı dava açtı. Mahkeme açılan davalarda İBB’ye T3 Vakfı’na bir yardım yapılıp yapılmadığını sordu.

GÜNDEM Selçuk Bayraktar’dan İmamoğlu’na çağrı: Ya CHP’li vekilin iftirasını temizle ya da DENAYAP protokolünü iptal ediyoruz

CHP’li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından 26.06.2019 tarihli mahkemeye gönderilen yanıtta, T3 Vakfı ile İBB arasında “Teknolojinin Geliştirilmesi Süreçlerine İlişkin Ortak Hizmet Protokolü” olduğu ve protokol kapsamında Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nin hizmet verdiği belirtildi. İBB Başkan Vekili tarafından imzalanarak mahkemeye gönderilen bu yanıtta, T3 Vakfı’na herhangi bir ödeme yapılmadığı hatta ödeme taahhüdünde bile bulunulmadığı açıkça ifade edildi.

11 ay sürdü

Seçim sonrası İBB ve T3 Vakfı, sınavla seçilen yetenekli çocukların 36 ay süreyle teknoloji eğitimi aldığı Deneyap Teknoloji Atölyeleri projesini 11 ay devam ettirdi. Protokole göre İBB bu projeye BELNET adıyla daha önce internet kafe olarak kullanılan ancak sonradan atıl hale gelen mekanları açtı. T3 Vakfı ise projeye ait tüm içerik, müfredat, eğitimci ve gönüllü desteğini sağladı.

REKLAM

Ancak Veli Ağbaba geçtiğimiz günlerde İBB tarafından mahkemeye gönderilen cevapla da yalanlanan iddialarını tekrar dile getirdi. Bunun üzerine T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, bu iddiaların iftira olduğunu ve Veli Ağbaba’ya dava açtıklarını açıkladı.

İmamoğlu sustu protokol feshedildi

Bayraktar, projeyi birlikte yürüttükleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da Veli Ağbaba’nın bu iftiralarını tekzip etmesini istedi. İmamoğlu’nun tekzip etmemesi halinde T3 Vakfı ile İBB arasındaki Deneyap Teknoloji Atölyeleri Protokolü’nü feshedeceklerini ve eğitimlere kendilerinin bulacağı yerlerde devam edeceklerini açıkladı. Ekrem İmamoğlu bu süreçte Deneyap Teknoloji Atölyeleri projesinde ortağı olan T3 Vakfı’na atılan iftiralara karşı hiçbir açıklama yapmayınca, protokol T3 Vakfı tarafından tek taraflı olarak feshedildi.