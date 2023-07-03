İmamoğlu tamamen yenilendiğini iddia etmişti: İstanbul Otogarı'nın hali vatandaşı isyan ettirdi

Yerel İstanbul Otogarı'nın içler acısı hali vatandaşı isyan ettirdi.
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan Büyük İstanbul Otogarı'nın CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından 'tamamen yeniledik' iddiasından sonra ortaya çıkan manzarası vatandaşları çileden çıkarttı.
VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yeniledik iddiası sonrası otogarın halini gören vatandaşlar İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.
Otogarın içler acısı halini görüp çileden çıkan vatandaşlar, otogarın görüntülerini sosyal medyada paylaşarak tepki gösterdi.