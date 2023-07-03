İmamoğlu tamamen yenilendiğini iddia etmişti: İstanbul Otogarı'nın hali vatandaşı isyan ettirdi

"Çok emek verdik ama değdi! 1 yıl önce devralmıştık şimdi tertemiz, pırıl pırıl bir otogarımız oldu. Güvenlik ve temizlik sorunlarını çözdük, baştan sona yeniledik, el değmedik nokta bırakmadık. Otogarda kütüphane, kitap okuma, etkinlik ve çalışma alanları dahi var"