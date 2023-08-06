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İmamoğlu yine şehir şehir gezecek: İkinci durağı Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli

Seçildiği günden bu yana İstanbul'a hizmet etmek yerine tatile çıkan ya da Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemek için şehir şehir gezen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez de CHP'deki değişim tartışmalarının gölgesinde Anadolu ziyaretlerine yeniden devam etme kararı aldı. İmamoğlu 7-8 Ağustos’ta Elazığ ve Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli’de halk buluşmaları düzenleyecek.

17:46 . 6/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden beri 2023 seçimleri için çalışmalar yürüttü.İstanbul'da yaşanan her afette tatilde olduğu ortaya çıkan İmamoğlu, tepkilerin odağındaydı.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerindeki yenilgisinin ardından yine İstanbul'a hizmet etmek yerine 'CHP'de değişim' çağrısı ile genel başkanlık koltuğuna göz diken ve çalışmalarını bu yönde sürdüren İmamoğlu, Anadolu ziyaretlerine yeniden devam etme kararı aldı.

Tunceli ziyareti dikkat çekti

İmamoğlu, önümüzdeki hafta 7 Ağustos Pazartesi günü Elazığ’ı, 8 Ağustos Salı günü ise Tunceli’yi ziyaret edecek ve bu kentlerde halkla buluşacak.

  • İmamoğlu'nun ikinci durak olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'yi seçmesi 'manidar' olarak yorumlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yerel seçim çalışmasına Erzincan’dan başlıyor. Kılıçdaroğlu, çalışmaların startını CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile birlikte verecek.


İstanbul'u ne zaman ziyaret edecek?

Öte yandan İmamoğlu'nun şehir ziyaretleri yapacağı sosyal medyada özellikle 'hizmet bekleyen' İstanbullular tarafından tepkiyle karşılandı. Sosyal medya kullanıcıları "İstanbul'u ne zaman ziyaret edecek?" şeklinde sitem dolu paylaşımlarda bulundu.





#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#İstanbul
#Tunceli
#ziyaret
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