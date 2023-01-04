Gündem İmamoğludan HDPli Buldanın İstanbulu biz kazandık açıklamasına cevap HDPye desteği için teşekkür ediyorum
POLİTİKA

İmamoğlu'dan HDP'li Buldan'ın 'İstanbul'u biz kazandık' açıklamasına cevap: HDP'ye desteği için teşekkür ediyorum

İBB'ye yönelik başlatılan terör soruşturmasına ilişkin basın toplantısı düzenleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na HDP'li Pervin Buldan'ın 'İstanbul'u biz kazandık' açıklaması soruldu. İmamoğlu, Buldan'ın açıklamasının sorulması üzerine "HDP'ye desteği için teşekkür ediyorum" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İmamoğludan HDPli Buldanın İstanbulu biz kazandık açıklamasına cevap: HDPye desteği için teşekkür ediyorum
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

HDP'li Pervin Buldan geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde CHP ve İYİ Parti ile yaptıkları gizli ittifakı bir kez daha itiraf etti. Buldan, "İstanbul’u nasıl kazandıysak İstanbul Sözleşmesini de bir kez daha kazanacağız" dedi.

Bugün İBB'ye yönelik başlatılan terör soruşturmasına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Ekrem İmamoğlu'na HDP'li Pervin Buldan'ın 'İstanbul'u biz kazandık' açıklaması soruldu.

HDP'YE TEŞEKKÜR ETTİ

İmamoğlu, "Yerel seçimlerde HDP ile ortaklık yapıldı mı?" şeklinde sorulan soruya "HDP'ye desteği için teşekkür ediyorum" diye cevap verdi.

İmamoğlu şöyle konuştu:

"Seçimi kazanma noktasına milletimiz her ferdiyle ortaklığım var. Bunun içinde HDP'lisi de var diğer partiler de var. Hatta iddiayla söylüyorum AK Parti de var. HDP'nin de desteğine teşekkür ediyorum."

HDP'li Pervin Buldan'dan 'İstanbul'u biz kazandık' itirafı
GÜNDEM
HDP'li Pervin Buldan'dan 'İstanbul'u biz kazandık' itirafı

İzin aldı diyeni çarparım: İmamoğlu bizim de belediye başkanımız
GÜNDEM
İzin aldı diyeni çarparım: İmamoğlu bizim de belediye başkanımız

HDP'li Sancar CHP ile ittifak içerisinde olduklarını belirtti: Herkes biliyor büyükşehirlerde bizim desteğimizle seçim kazanıldı
GÜNDEM
HDP'li Sancar CHP ile ittifak içerisinde olduklarını belirtti: Herkes biliyor büyükşehirlerde bizim desteğimizle seçim kazanıldı
Dünyada eşi benzeri yok

Dünyada eşi benzeri yok

Kapadokya'da yeni bir rekora imza atıldı.
Dinleyenler gözyaşlarına boğuluyor

Dinleyenler gözyaşlarına boğuluyor

Bir kapısının anlatımı 1,5 saat sürüyor.
Memur ve emekli zammını yüzde 30a çıkardık

​Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Şartları belli oldu: İşte tüm detaylar...

​Bakan Nebati ve Bakan Kurum, 'Orta Gelirliye İlk Ev Projesi'nin detaylarını açıkladı.

​Bakan Soylu: İmamoğlu beni 40 kere aradı kayıtlar burada.

Bursa'da yaşandı görenleri 'pes' dedirtti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.