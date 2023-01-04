İmamoğlu'dan HDP'li Buldan'ın 'İstanbul'u biz kazandık' açıklamasına cevap: HDP'ye desteği için teşekkür ediyorum

HDP'li Pervin Buldan geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde CHP ve İYİ Parti ile yaptıkları gizli ittifakı bir kez daha itiraf etti. Buldan, "İstanbul’u nasıl kazandıysak İstanbul Sözleşmesini de bir kez daha kazanacağız" dedi.

Bugün İBB'ye yönelik başlatılan terör soruşturmasına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Ekrem İmamoğlu'na HDP'li Pervin Buldan'ın 'İstanbul'u biz kazandık' açıklaması soruldu.

HDP'YE TEŞEKKÜR ETTİ

İmamoğlu, "Yerel seçimlerde HDP ile ortaklık yapıldı mı?" şeklinde sorulan soruya "HDP'ye desteği için teşekkür ediyorum" diye cevap verdi.

İmamoğlu şöyle konuştu:

"Seçimi kazanma noktasına milletimiz her ferdiyle ortaklığım var. Bunun içinde HDP'lisi de var diğer partiler de var. Hatta iddiayla söylüyorum AK Parti de var. HDP'nin de desteğine teşekkür ediyorum."

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