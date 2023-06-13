İmamoğlu'ndan "İstanbul'u düşünmek zorundayım" diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt: Mesele İstanbul'dan ibaret değil

Kılıçdaroğlu'na değişim çağrısında bulunan İmamoğlu 'İstanbul'u düşünmek zorundayız' sözlerine yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısını ve bu konuda öncülük etmeye hazır olduğuna dair açıklamasına
"İstanbul'u da düşünmek zorundayız"
şeklinde yanıt vermişti.
'Mesele İstanbul'dan ibaret değil'
'Mesele İstanbul'dan ibaret değil'
Konuyla ilgili gelen bir soruyu cevaplayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
"Her türlü düşünmek zorundayız. İstanbul bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir nokta… Ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil"
dedi.
'Partideki herkesle görüşüyorum'
'Partideki herkesle görüşüyorum'
CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İstanbul'da yaptığı görüşmeyle ilgili de konuşan
"Sadece Özgür Özel değil, Engin Altay, Engin Özkoç… Partide, Selin Sayek Hanım, partide aklınıza gelen herkesle o günden bu güne görüştüm. Hala da görüşüyorum."
diye konuştu.
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30 dakika önce