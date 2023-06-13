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İmamoğlu'ndan "İstanbul'u düşünmek zorundayım" diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt: Mesele İstanbul'dan ibaret değil

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul'u da düşünmek zorundayım." sözlerine yanıt verdi. "O bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir nokta" diyen İmamoğlu, "Ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil." ifadelerini kullandı.

16:53 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu'na değişim çağrısında bulunan İmamoğlu 'İstanbul'u düşünmek zorundayız' sözlerine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'na değişim çağrısında bulunan İmamoğlu 'İstanbul'u düşünmek zorundayız' sözlerine yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısını ve bu konuda öncülük etmeye hazır olduğuna dair açıklamasına
"İstanbul'u da düşünmek zorundayız"
şeklinde yanıt vermişti.

'Mesele İstanbul'dan ibaret değil'

Konuyla ilgili gelen bir soruyu cevaplayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
"Her türlü düşünmek zorundayız. İstanbul bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir nokta… Ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil"
dedi.

'Partideki herkesle görüşüyorum'

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İstanbul'da yaptığı görüşmeyle ilgili de konuşan
"Sadece Özgür Özel değil, Engin Altay, Engin Özkoç… Partide, Selin Sayek Hanım, partide aklınıza gelen herkesle o günden bu güne görüştüm. Hala da görüşüyorum."
diye konuştu.


#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#İstanbul
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