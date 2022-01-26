İmamoğlu'nu savunmak için ne yapacağını şaşırdı: İYİ Parti'li Arslan kar esaretiyle 15 Temmuz'u kıyasladı

İstanbul'un kara teslim olduğu sırada İngiliz büyükelçi ile Sarıyer'deki bir balıkçıda yemek yiyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu büyük tepki çekti.

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Arslan, İmamoğlu'nu savunmak için fotoğrafın gerçek olmadığını öne sürdü.

İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşan AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya'ya sosyal medya üzerinden tepki gösteren Aslan "Sizde hiç utanma Allah korkusu yok mu? İftira atmak, yalan konuşmak zamanında işgal ettiğiniz devlet makamına hakaret" dedi.

İMAMOĞLU'NU SAVUNMAK İÇİN HER YOLU DENİYOR

Fotoğrafın gerçek çıkmasının ardından paylaşımını kaldıran Aslan, şimdi de İmamoğlu'nu savunmak için başka bir yol denedi.

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Bu kez de kar yağışı ile 15 Temmuz darbe girişimini kıyaslayan Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Kar yağarken balık yedi diye suçluyorlar, kendi ağababalarının darbe olurken tatilde olduğunu unutuyorlar"

Aslan'ın önceki paylaşımı:

GÜNDEM İmamoğlu'nun doğrulanan balıkçı fotoğrafını yalanlamak için sıraya girdiler