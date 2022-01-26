Gündem İmamoğlunu savunmak için ne yapacağını şaşırdı İYİ Partili Arslan kar esaretiyle 15 Temmuzu kıyasladı
POLİTİKA

İmamoğlu'nu savunmak için ne yapacağını şaşırdı: İYİ Parti'li Arslan kar esaretiyle 15 Temmuz'u kıyasladı

İYİ Parti'nin kurucularından olan Mehmet Arslan, İstanbul'da etkili olan kar yağışı ile 15 Temmuz darbe girişimini kıyasladı. Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarmasına rağmen gerekli önlemleri almayıp büyükelçi ile yemeğe çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu savunan Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimi sırasında Marmaris'te olmasını gündeme getirmeye çalıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İmamoğlunu savunmak için ne yapacağını şaşırdı: İYİ Partili Mehmet Arslan kar esaretiyle 15 Temmuz darbe girişimini kıyasladı
Mehmet Aslan

İstanbul'un kara teslim olduğu sırada İngiliz büyükelçi ile Sarıyer'deki bir balıkçıda yemek yiyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu büyük tepki çekti.

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Arslan, İmamoğlu'nu savunmak için fotoğrafın gerçek olmadığını öne sürdü.

İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşan AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya'ya sosyal medya üzerinden tepki gösteren Aslan "Sizde hiç utanma Allah korkusu yok mu? İftira atmak, yalan konuşmak zamanında işgal ettiğiniz devlet makamına hakaret" dedi.

İMAMOĞLU'NU SAVUNMAK İÇİN HER YOLU DENİYOR

Fotoğrafın gerçek çıkmasının ardından paylaşımını kaldıran Aslan, şimdi de İmamoğlu'nu savunmak için başka bir yol denedi.

Bu kez de kar yağışı ile 15 Temmuz darbe girişimini kıyaslayan Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Kar yağarken balık yedi diye suçluyorlar, kendi ağababalarının darbe olurken tatilde olduğunu unutuyorlar"

Aslan'ın önceki paylaşımı:

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İstanbul felç olurken kar küreme aracı İmamoğlu'nun balıkçıdaki yemeği için korteje yol açmış
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İstanbul felç olurken kar küreme aracı İmamoğlu'nun balıkçıdaki yemeği için korteje yol açmış
İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri kilitledi. Karla mücadelede İBB ekipleri yetersiz kalınca şehir felç oldu. Temizlenmeyen yollar kısa sürede kapandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise o sırada Sarıyer'de bir balıkçıda yemekteydi. Ana arterleri açması gereken kar küreme kamyonları ise İmamoğlu'nun kortejinin güzergahını temizledi. Yemek bitene kadar kamyonlar her 10 dakikada bir temizlik yaptı.

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