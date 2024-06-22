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İmamoğlu’nu yalanladı: İstanbul'da bir milyon yabancı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya’da katıldığı bir programda İstanbul’da 2,5 milyona yakın mülteci olduğunu iddia eden İBB Başkanı İmamoğlu'nu yalanladı. Gerçeği yansıtmayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesini isteyen Yerlikaya, İstanbul’da toplam 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğu açıkladı.

04:00 - 22/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 05:18 - 22/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Ali Yerlikaya
Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, Göç İdaresi Başkanlığı’nın resmi rakamlarına göre 21 Haziran 2024 (dün) itibarıyla İstanbul'da 530 bin 612 geçici koruma kapsamındaki Suriyeli, 3 bin 252 uluslararası koruma kapsamındaki yabancı, 553 bin 153 ikamet izniyle kalan yabancı olmak üzere, toplam 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "Gerçeği yansıtmayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi" istendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önceki gün Almanya’da katıldığı bir programda İstanbul'da 2,5 milyona yakın mülteci olduğunu iddia etmişti.


#İstanbul
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#İçişleri Bakanlığı
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