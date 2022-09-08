İmamoğlu’nu ziyaret eden Akşener’e zabıta tören mangasıyla karşılama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. İmamoğlu, Akşener'i kapıda karşıladı. İYİ Parti lideri, İBB Başkanı İmamoğlu'nu seçimden sonra ilk kez ziyaret etmiş oldu.

HEDİYELEŞME DİYALOĞU

İmamoğlu, görüşme sonrası Akşener'e 'Boğaziçi Yalıları' isimli kitap hediye etti. İBB Başkanı İmamoğlu, hediyeyi verirken "Çok kitabımız var ama ilk başa yalıları koyduk. Yalıları elimizden tek tek almaya gayret ediyorlar ama koruyacağız" dedi. Akşener ise "Bir mesaj var burada 'İstanbul Yalıları'nı aldık, gördük birlikte koruyacağız" ifadelerini kullandı.









İMAMOĞLU'NU FATİH SULTAN MEHMET'E BENZETMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasında yaptığı konuşmada, İBB Başkanı İmamoğlu'na dönüp "1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. İki kararlı lider ve İstanbul alındı. İkinci istikbal fethi." demişti. Akşener'in ifadeleri tepki toplamıştı.

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