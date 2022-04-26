İmamoğlu'nun 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Tayfun Kahraman'a övgüler dizdiği açıklamaları gündem oldu

İstanbul Adliyesi 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Gezi Parkı davasında karar, geçtiğimiz gün açıklandı. Buna göre Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

7 SANIĞA 18 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak bu suçların asli faili konumunda bulunan diğer sanığa suçun işlenmesi sırasında yardımda bulunmaları nedeniyle icrasını kolaylaştırdıkları anlaşıldığı gerekçesiyle 18'er hapis cezasına indirildi. Bu sanıklar için de takdiri indirim uygulanmadı.

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İMAMOĞLU BÜYÜK DESTEK VERMİŞTİ

Gelişmelerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 18 yıl hapis cezası alan isimlerden İBB Şehircilik Proje Koordinatörü Tayfun Kahraman'a sahip çıktığı açıklamaları gündem oldu. İmamoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun, "Terör örgütlerinin paçavrasının altında gaz maskesiyle beraber havaalanı dursun, boğaz köprüsü dursun diyen bir kişi bu şehrin neresini dönüştürecek?" tepkisine şu sözlerle yanıt vermişti:

"Karakterine ve kişiliğine kefilim. Ona söver gibi hakarette bulunmanızı yadırgıyorum. Geçmişte çok övdüğünüz insanlarda yanıldığınız gibi şimdi de çok sövdüğünüz insanda yanılacaksınız"