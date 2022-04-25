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Gündem Gezi davasında karar açıklandı Osman Kavalaya ağırlaştırılmış müebbet
İSTANBUL

Gezi davasında karar açıklandı: Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet

Gezi Parkı davasında karar açıklandı. Mahkeme, Osman Kavala'ya 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Davanın diğer sanıkları ise 18'er yıl hapis cezası aldı.

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Haber Merkezi Diğer
Gezi Parkı davası son dakika haberi: Osman Kavalaya ağırlaştırılmış müebbet
Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

İstinaf mahkemesinin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen 17 sanıklı Gezi Parkı Ana Davası'nda karar açıklandı.

OSMAN KAVALA'YA AĞIRLAŞTIRIMIŞ MÜEBBET

Sanıklardan Osman Kavala'ya "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

DİĞER SANIKLARA 18'ER YIL HAPİS

Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18'er yıl hapis cezası verildi.

Hepsinin tutuklanmasına karar verildi. Firari sanıkların dosyası ise ayrıldı.

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