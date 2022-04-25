Gezi davasında karar açıklandı: Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet

İstinaf mahkemesinin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen 17 sanıklı Gezi Parkı Ana Davası'nda karar açıklandı.
OSMAN KAVALA'YA AĞIRLAŞTIRIMIŞ MÜEBBET
Sanıklardan Osman Kavala'ya "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
DİĞER SANIKLARA 18'ER YIL HAPİS
Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18'er yıl hapis cezası verildi.
Hepsinin tutuklanmasına karar verildi. Firari sanıkların dosyası ise ayrıldı.