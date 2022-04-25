Gezi davasında karar açıklandı: Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletim HDP'nin vergilerle beslenmesine tahammül edemiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 'HDP asılsız Ermeni iddialarının bayraktarlığına soyunarak ısrarla bu ülkenin partisi olmayı istemediğini söylemektedir. Biz de onları bu parlamentoya yakıştırmıyoruz. PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantısı olan bu partinin, milletimizin vergileriyle beslenmesine benim milletim tahammül edemiyor' dedi.