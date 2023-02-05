İmamoğlu'nun CHP'nin İstanbul Üye Katılım Töreni'nin tüm masraflarını İBB'nin kasasından karşıladığı ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı ihale ile bin 500 itfaiyeci elbisesi için için 69 milyon 502 bin TL ödeme yaptığı ortaya çıktı. İBB'nin tanesine 46 bin TL ödeme yaptığı ısıya dayanıklı itfaiyeci elbisesi, piyasada 7 bin 500 - 9 bin TL arasında satışa sunuluyor.