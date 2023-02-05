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İmamoğlu'nun CHP'nin İstanbul Üye Katılım Töreni'nin tüm masraflarını İBB'nin kasasından karşıladığı ortaya çıktı

CHP'nin bugün gerçekleşen İstanbul İl Başkanlığı Üye Katılım Töreni'nin İBB tarafından finanse edildiği ortaya çıktı. Törende konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, törenin tüm masraflarının A’dan Z’ye İBB tarafından karşılandığını söyleyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti.

17:45 . 5/02/2023 Sunday
Yeni Şafak
CHP'nin İstanbul Üye Katılım Töreni'nin tüm masraflarının İBB'nin kasasından karşılandığı ortaya çıktı.

CHP'nin İstanbul Üye Katılım Töreni'nin tüm masraflarının İBB'nin kasasından karşılandığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı Üye Katılım Töreni, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

CHP'NİN TÖRENİ İBB İMKANLARIYLA FİNANSE EDİLDİ

Törende konuşan Canan Kaftancıoğlu, törenin A’dan Z’ye İBB imkanlarıyla finanse edildiğini söyledi. Kaftancıoğlu, CHP'nin törenini İBB'nin kasasından karşılayan İmamoğlu'na teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bu törenin törenin A’dan Z’ye bütün imkanlarının sağlanması konusunda katkı sunan İstanbul Büyükşehir Belediyemize ve emek veren arkadaşlarımıza başkanımız şahsında teşekkür ediyorum."


#Ekrem İmamoğlu
#Canan Kaftancıoğlu
#İBB
43 dakika önce
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İmamoğlu'nun CHP'nin İstanbul Üye Katılım Töreni'nin tüm masraflarını İBB'nin kasasından karşıladığı ortaya çıktı
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CHP'nin töreni İBB imkanlarıyla finanse edildi
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