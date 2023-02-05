İmamoğlu'nun CHP'nin İstanbul Üye Katılım Töreni'nin tüm masraflarını İBB'nin kasasından karşıladığı ortaya çıktı

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CHP'nin İstanbul Üye Katılım Töreni'nin tüm masraflarının İBB'nin kasasından karşılandığı ortaya çıktı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı Üye Katılım Töreni, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.
Törende konuşan Canan Kaftancıoğlu, törenin A’dan Z’ye İBB imkanlarıyla finanse edildiğini söyledi. Kaftancıoğlu, CHP'nin törenini İBB'nin kasasından karşılayan İmamoğlu'na teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: