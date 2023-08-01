İmamoğlu'nun elindeki notların detayları ortaya çıktı

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun 'iktidar için değişim' isimli internet sitesindeki öneri ve yorumları kamuoyu ile paylaşan İmamoğlu'nun bazı detayları yazmadığını belirtti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci seçim yenilgisini almasının ardından 'değişim' çağrılarında bulunan ve bu kapsamda pek çok çalışma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun bazı notları kamuoyu ile paylaşmadığını yazdı.
Muhaliflerdeki hayal kırıklığı ve öfkenin Mart 2024'te sandıkları protesto etmeye dönüşme riskinden söz edildiğini aktaran gazeteci, nottaki detayları şöyle paylaştı:
- " -14-28 Mayıs'ın ardından muhalif kanatta yer alan kitle derin bir hayal kırıklığı yaşadı.
- - Muhalif siyasetin lokomotifi olan CHP yönetiminin uğranılan yenilgi ile ilgili tutumları hayal kırıklığını yükselen öfke ve siyasetten soğutma tutumun dönüştürmüş durumda.
- - Bu tutum 2024 yerel seçimlerinde sandığı protesto etme davranışına dönüştürme emareleri taşıyor.
- - Muhalif siyasetin gecikmeden son derece odaklı, kararlı, net, umut ve güven veren, birleştirici adımlarla yerel seçimlere hazırlanması gerektiği tartışma götürmez bir gerçektir.
Bilgi notu 'Toplum mutabakat halinde CHP'den ve muhalif siyasetten değişim talep ediyor. Değişim girişimlerini destekliyor' diye bitiyor."
'Önünde üç senaryo var'
Saymaz, İmamoğlu'nun 29 Mayıs'ın sabahında çağrıda bulunduğu için değişim talebinin bayraktarlığını yaptığını, 'zoom' buluşmasında görüldüğü üzere geniş bir koalisyonu idare ettiğini dile getirerek şöyle devam etti: