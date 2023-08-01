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İmamoğlu'nun elindeki notların detayları ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından manifesto niteliğinde bir paylaşımda bulunarak "Toplum CHP'de lider ve yönetimin değişmesini bekliyor" ifadelerini kullanmıştı. Kurduğu internet sitesindeki talepleri aktaran İmamoğlu'nun bazı notları kamuoyu ile paylaşmadığı belirtildi. Nottaki bazı detayları açıklayan Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun önünde üç senaryonun bulunduğunu kaydetti.

11:21 . 1/08/2023 Salı
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Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun 'iktidar için değişim' isimli internet sitesindeki öneri ve yorumları kamuoyu ile paylaşan İmamoğlu'nun bazı detayları yazmadığını belirtti.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun 'iktidar için değişim' isimli internet sitesindeki öneri ve yorumları kamuoyu ile paylaşan İmamoğlu'nun bazı detayları yazmadığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci seçim yenilgisini almasının ardından 'değişim' çağrılarında bulunan ve bu kapsamda pek çok çalışma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

İmamoğlu, 4 Temmuz'da kurduğu 'iktidar için değişim' isimli internet sitesindeki öneri ve yorumların belirginleştiği konuları sıralayarak
"Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor."
açıklamasında bulundu.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun bazı notları kamuoyu ile paylaşmadığını yazdı.

Muhaliflerdeki hayal kırıklığı ve öfkenin Mart 2024'te sandıkları protesto etmeye dönüşme riskinden söz edildiğini aktaran gazeteci, nottaki detayları şöyle paylaştı:


  • " -14-28 Mayıs'ın ardından muhalif kanatta yer alan kitle derin bir hayal kırıklığı yaşadı.
  • - Muhalif siyasetin lokomotifi olan CHP yönetiminin uğra­nılan yenilgi ile ilgili tutumları hayal kırıklı­ğını yükselen öfke ve siyasetten soğutma tutumun dönüştürmüş durumda.
  • - Bu tutum 2024 yerel seçimlerinde sandığı protesto etme davranışına dönüştür­me emareleri taşıyor.
  • - Muhalif siyase­tin gecikmeden son derece odaklı, kararlı, net, umut ve güven veren, birleştirici adım­larla yerel seçimlere hazırlanması gerektiği tartışma götürmez bir gerçektir.

Bilgi notu 'Toplum mutabakat halinde CHP'den ve muhalif siyasetten değişim talep ediyor. Değişim girişimlerini destekli­yor' diye bitiyor."

'Önünde üç senaryo var'

Saymaz, İmamoğlu'nun 29 Mayıs'ın sabahında çağrıda bulunduğu için değişim talebinin bayraktarlığını yaptığını, 'zoom' buluşmasında görüldüğü üzere geniş bir koalisyonu idare ettiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Dolayısıyla de­ğişim çağrısının muha­tabı, İmamoğlu'nun ta kendisi. Gel gör ki… İBB Başkanı, henüz bir karar vermiş değil. Yol ayrımında oldu­ğu anlaşılıyor. "
İmamoğlu'nun önünde üç senaryo olduğunu belirten Saymaz, bunları
'İBB Başkanlığına aday olmak, CHP liderliğine aday olmak ve Özgür Özel ile ittifak oluşturup kendisi adına genel başkanlık yapmasını istemek'
olarak sıraladı.


Fatih Portakal Kılıçdaroğlu'ndan sonra bu kez İYİ Parti'yi topa tuttu: İlkesiz bir parti hiçbir şansları yok
Fatih Portakal Kılıçdaroğlu'ndan sonra bu kez İYİ Parti'yi topa tuttu: İlkesiz bir parti hiçbir şansları yok

CHP'ye yakınlığıyla bilinen ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce her fırsatta Kılıçdaroğlu'na methiyeler düzen gazeteci Fatih Portakal, sonuçlar sonrasında ağız değiştirerek CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu topa tutan yayınlar yapmaya başlamıştı. YouTube kanalında yerel seçimlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Portakal, ittifak ortaklarından İYİ Parti'nin, AK Parti ile ittifak yapabileceğini iddia etti. Portakal, "Meral Hanım'dan ben beklerim. İYİ Parti ilkesiz bir parti zaten. Onlar ister. Parti sözcüsü son yaptığı açıklamada, 'biz kendi adaylarımızla seçimlere gireceğiz.' diyor. Hiçbir şansları yok İYİ Parti'nin. Hiçbir yerde. Kıyılarda, sahillerde bile hiç şansları yok onun altını çizelim." ifadelerini kullandı.



#Ekrem İmamoğlu
#İBB
#İsmail Saymaz
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