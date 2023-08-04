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İmamoğlu'nun 'Her gün yeni bir metrobüs' paylaşımına vatandaştan tepki: İnşallah bu da yanmaz

İstanbullular, yanıp yolda kalan, geç gelen ve kliması çalışmayan toplu ulaşım araçları sebebiyle mağdur olmaya devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından metrobüs paylaşımı yaptı. İmamoğlu paylaşımında her gün yeni bir metrobüsün hizmete girdiğini söyledi. Vatandaşlar, İBB Başkanı'nın bu paylaşımına "İnşallah bu da yanmaz", "Bari yanmaz garantili olsaydı", "Kliması çalışıyor mu?", Gelse ne olacak her gün yeni otobüs yanıyor", "Genel başkanlık için yırtınacağına belediye işlerine el at" sözleriyle tepki gösterdi.

14:36 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Vatandaşlar, her gün yeni bir metrobüs aldıklarını söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan etti.

Vatandaşlar, her gün yeni bir metrobüs aldıklarını söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan etti.

'Ulaşımı sorun olmaktan çıkartacağız' vaadiyle göreve gelen CHP’li İBB yönetimi, İstanbul'da toplu ulaşımı eziyete dönüştürmeye devam ediyor. Bozulan, yolda kalan toplu taşıma araçları sebebiyle İstanbulluları isyan ettiren İBB, gelen tüm tepkilere rağmen önlem almıyor.

İBB tüm şikayetlere rağmen çözüm üretmiyor

Vatandaşlar, yaz aylarında kliması çalışmayan araçlar sebebiyle de zor anlar yaşıyor. İş saatlerinde oluşan yoğunluğun da etkisiyle dakikalar boyunca araç bekleyen İstanbulluların tüm şikayetleri cevapsız kalıyor.

Vatandaşlar mağdur olmaya devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir metrobüs paylaşımı geldi. İmamoğlu, paylaşımında
"Her gün yeni bir metrobüs İstanbulluların hizmetine giriyor."
ifadesini kullandı.

Vatandaş İmamoğlu'nun 'Her gün yeni bir metrobüs' paylaşımına isyan etti

İmamoğlu'nun bu paylaşımına İstanbullulardan tepki geldi. Metrobüs ve otobüslerde yaşadıkları zorlukları dile getiren vatandaşlar, yanıp yolda kalan, geç gelen ve kliması çalışmayan araçlar sebebiyle isyan etti.

İmamoğlu'na gelen tepkiler şu şekilde oldu:


#Ekrem İmamoğlu
#İBB
#metrobüs
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