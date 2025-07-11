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İmamoğlu’nun kasası Adem Soytekin tahliye oldu

İmamoğlu’nun kasası Adem Soytekin tahliye oldu

04:0011/07/2025, Cuma
G: 11/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Adem Soytekin
Adem Soytekin

İBB soruşturmasının kilit ismi ve İmamoğlu’nun kasası olarak bilinen Adem Soytekin, savcılığa verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıyla tahliye oldu. Soytekin, İBB ve iştiraklerindeki usulsüzlükler ile Kiptaş konutlarının nasıl dağıtıldığına ilişkin detaylı bilgiler verdi.

İmamoğlu’nun kasası olarak bilinen İBB soruşturmasının kilit isimlerinden Adem Soytekin, savcılığa verdiği kapsamlı ifadenin ardından tahliye oldu. Soytekin, İBB ve iştiraklerindeki usulsüzlükleri, çeşitli kamu ihaleleri, Kiptaş’ta VIP konut listeleri, komisyonsuz ev satışları, belediyedeki aracılar ve kamu kaynaklarının amacı dışında kullanıldığını anlattı. Soruşturmaya önemli katkı sağlayan Soytekin dün adli kontrol şartıyla tahliye edildi. 19 Mart’taki ilk dalga operasyonda gözaltına alınan Soytekin, 23 Mart’tan bu yana tutukluydu.



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