İmamoğlu'nun terör örgütü PKK'yı ve elebaşı Öcalan'ı eleştirdiği için işten çıkardığı eski İBB çalışanı: Türk bayrağını savunmamız zorunuza gitti

Eski İBB çalışanı, terör örgütü PKK'yı ve elebaşı Öcalan'ı eleştirdiği gerekçesiyle Ekrem İmamoğlu tarafından işten çıkarıldığını söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da göreve başlamasının ardından belediyede çalışan binlerce işçinin görevlerine son verilmişti.
İmamoğlu'nun, işten çıkardığı binlerce çalışanın yerine terörle iltisaklı kişileri işe aldığı ortaya çıkmıştı.
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik hazırlanan raporda, 875 kişinin FETÖ, 432 kişinin PKK, 143 kişinin ise DHKP-C ile irtibatı tespit edilmişti.
Eski İBB çalışanı: Apo'yu ve PKK'yı eleştirip Türk bayrağını savunduğumuz için işten çıkarıldık
İmamoğlu'nun işine son verdiği İBB çalışanlarından biri, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile PKK'yı ve elebaşı Öcalan'ı eleştirdiği, Türk bayrağını savunduğu için işten çıkarıldığını söyledi. Eski İBB çalışanı genç kadın şu açıklamalarda bulundu: