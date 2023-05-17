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İmamoğlu'nun terör örgütü PKK'yı ve elebaşı Öcalan'ı eleştirdiği için işten çıkardığı eski İBB çalışanı: Türk bayrağını savunmamız zorunuza gitti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından işine son verdiği İBB çalışanlarından biri, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile terör örgütü PKK'yı ve elebaşı Öcalan'ı eleştirdiği, Türk bayrağını savunduğu için işten çıkarıldığını söyledi. Eski İBB çalışanı, İmamoğlu'na seslenerek "Bir yanda Türk bayrağını savunan çalışanlarınız, diğer yanda propaganda yapan çalışanlarınız. Türk bayrağını savunmamız sizin zorunuza bu kadar gitti" ifadelerini kullandı.

14:23 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Eski İBB çalışanı, terör örgütü PKK'yı ve elebaşı Öcalan'ı eleştirdiği gerekçesiyle Ekrem İmamoğlu tarafından işten çıkarıldığını söyledi.

Eski İBB çalışanı, terör örgütü PKK'yı ve elebaşı Öcalan'ı eleştirdiği gerekçesiyle Ekrem İmamoğlu tarafından işten çıkarıldığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da göreve başlamasının ardından belediyede çalışan binlerce işçinin görevlerine son verilmişti.

İmamoğlu'nun, işten çıkardığı binlerce çalışanın yerine terörle iltisaklı kişileri işe aldığı ortaya çıkmıştı.



İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik hazırlanan raporda, 875 kişinin FETÖ, 432 kişinin PKK, 143 kişinin ise DHKP-C ile irtibatı tespit edilmişti.



Eski İBB çalışanı: Apo'yu ve PKK'yı eleştirip Türk bayrağını savunduğumuz için işten çıkarıldık

İmamoğlu'nun işine son verdiği İBB çalışanlarından biri, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile PKK'yı ve elebaşı Öcalan'ı eleştirdiği, Türk bayrağını savunduğu için işten çıkarıldığını söyledi. Eski İBB çalışanı genç kadın şu açıklamalarda bulundu:

Sayın Ekrem İmamoğlu Nevruz Bayramı'nda Apo'yu ve PKK'yı eleştirip Türk bayrağını savunduğumuz için bizi işten çıkarttınız ama şu an birkaç gündür görüyorum ki içeride, dışarıda her yerde siyaset yapan çalışanlarınız var.
Bir yanda Türk bayrağını savunan çalışanlarınız diğer yanda inanılmaz derecede propaganda yapan çalışanlarınız.
Madem siyaset yapmak yasaksa sosyal medyayı baz alarak bizi işten çıkartıyorsanız o zaman tüm çalışanlarınızı işten çıkartmanız gerekiyor. Neden bize işten çıkarttınız? Neden?
Türk bayrağını savunmamız sizin zorunuza bu kadar gitti. Bunun açıklamasını yapmanızı bekliyoruz. Hazır seçim zamanı. Hazır ikinci tura alındı. İnanmayan varsa tüm halkla ilişkiler 153'ü arayıp çağrı merkezine bu soruyu sorgulayabilir. Konu dava sürecinde. Bunun açıklamasını bekliyoruz. Bizi neden işten çıkarttınız?

#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#PKK
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