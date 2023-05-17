İmamoğlu'nun terör örgütü PKK'yı ve elebaşı Öcalan'ı eleştirdiği için işten çıkardığı eski İBB çalışanı: Türk bayrağını savunmamız zorunuza gitti

Sayın Ekrem İmamoğlu Nevruz Bayramı'nda Apo'yu ve PKK'yı eleştirip Türk bayrağını savunduğumuz için bizi işten çıkarttınız ama şu an birkaç gündür görüyorum ki içeride, dışarıda her yerde siyaset yapan çalışanlarınız var.