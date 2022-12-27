Dağdan geldi belediyede işe girdi: PKK'nın sözde tim komutanı İBB'ye alınmış

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) işe alımlarla ilgili hazırladığı raporun detaylarına Yeni Şafak ulaştı. Savcılık tarafından incelenen raporda, işe alınan örgüt bağlantılı isimlerin sicilleri tek tek ortaya konuldu. Listede PKK’nın dağ kadrosundan dönen örgüt üyeleri, öldürülen teröristlerin yakınları ve MLKP’nin şehir yapılanmasında aktif olarak faaliyet yürüten isimler var. İşte onlardan bazıları:

İbrahim Doğan

HAKURK’TA ELEBAŞI

İBRAHİM DOĞAN: 2008 yılında İstanbul’dan terör örgütü PKK’nın kırsal yapılanmasına katıldı. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bulundu. Teslim olan bir örgüt mensubu onun hakkında “Hakurk’ta sözde tim komutanı seviyesinde faaliyet yürüttüğü” bilgisini paylaştı. İBB’de Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri’nde işe alındı.

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Serbun Yurtsever

YUNANİSTAN’A KAÇTI

SERBUN YURTSEVER: Örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok eyleme katıldı. 2014 yılında Irak’ta faaliyet yürütmek üzere terör örgütünün kırsal yapılanmasına katıldı. İstanbul Personel Yönetim A.Ş.’de ev cihazları teknikeri olarak çalıştı. İfşa olunca 17 Ağustos 2022’de illegal yollardan Yunanistan’a kaçtı.

Fikri Karabulut

KOD ADI: BAWER

FİKRİ KARABULUT: 2014 yılında “Bawer” kod adıyla terör örgütü PKK’nın kırsal yapılanmasına katıldı. 2014’te teslim olduktan sonra İstanbul’da terör örgütünün sözde şehir yapılanmasında eylemlere katıldı. Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim’de işe alındı.

Ömer Keleş

SİCİL LİSTESİNDE ADI VAR

ÖMER KELEŞ: Ağustos 2016’da Bingöl kırsalındaki operasyonda ele geçen dokümanlardaki “örgüt sicil listesinden” adı çıktı. Bu tarihten sonra hakkında “Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma”, “Hakaret”, “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” gibi suçlardan adli işlem yapıldı. 2017’de “örgüt üyeliğinden” cezaevine girdi. Yakalanan bir örgüt mensubu ifadesinde Keleş hakkında şu bilgileri verdi: “Ben bu örgüt mensubunu 2015 yılı Nisan ayında Lice kırsalında gördüm ve bu alanda benimle birlikte yeni Şervan eğitimi almıştı.” Keleş İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği San. Tic. A.Ş’de çamaşırhane elemanı olarak işe alındı.

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Nurettin Dalmış

Kızı hala PKK kamplarında

NURETTİN DALMIŞ: Kızı Songül Dalmış, 2021 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanmasına katıldı ve hâlâ dağda. Hakkında PKK saflarındayken çatışmada öldürülen teröristlerin cenazelerine katıldığı yönünde güvenlik kayıtları var. İBB'ye bağlı İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de beden işçisi olarak işe alındı.

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Mehmet Bayka

MLKP’nin şehir yapılanmasında

MEHMET BAYKA: MLKP terör örgütünün şehir yapılanmasında faaliyet yürüttü. İstanbul'da yaşa dışı birçok eylemde boy gösterip gözaltına alındı. MLKP terör örgütüne yönelik 2015'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp denetimli serbestlikle bırakıldı. Örgüt propagandası yapmaktan da kaydı olan Bayka, 2021 yılı Mart ayında İBB'ye bağlı Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletme ve Tic. A.Ş.'de çalıştı.