İmamoğlu'nun vadedip yapmadıklarını bakanlık ortaya çıkardı: 630 kilometre demişti sadece 7 km yaptı

Başakşehir - Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro hattının ihalesi 2017'de yapılmış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçilmeden önce yüzde 5'ini ancak tamamlayabilmişti. İBB'nin metro hattı inşaatında bir ilerleme kat etmemesi üzerine Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilerek tamamlanması için harekete geçildi.

Kendi ekibiyle çelişti

İBB ile yapılan protokol sonrası hattı devralan bakanlık metroyu tamamlayarak bu yıl hattın açılmasını sağlayarak vatandşalrın hizmetine sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın metro inşaatı açılışında İmamoğlu'nun İstanbul'a bir çivi bile çakmadığına yönelik açıklamasına yanıt veren İBB Başkanı, kendi ekibiyle çelişti.

13.27 kilometre inşa ettiği iddia edildi

İmamoğlu, 9 Nisan'da yaptığı açıklamada sunduğu görsellerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi döneminde 0.86 km, Kadir Topbaş'ın ise 7.55 km metro inşa ettiğini öne sürerek kendi döneminde 13.27 kilometre inşa edildiğini iddia etti.













Bakanlık yalanları çürüttü

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ise İmamoğlu'nu çürüten bir açıklama yaparak, İBB'nin 46.2 kilometre metro hattı inşa ettiğini söyledi. Ancak ne İmamoğlu'nun ne de Gökçe'nin rakamları doğruydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İmamoğlu'nun büyük yalanını ortaya çıkardı.





Bakanlık verilerine göre İmamoğlu sadece 7.24 kilometrelik metro inşaatı yapmıştı. Bakanlık ayrıca Erdoğan döneminde 12 km, Topbaş döneminde ise 142.88 km metro inşa edildiğini bildirdi.







