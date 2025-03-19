'İmamoğlu'nun villacısı' Ali Nuhoğlu yüklü parayla kaçarken yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun, Necati Özkan, Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş dahil 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 84 kişi gözaltına alındı.

İki ana soruşturma çerçevesinde gerçekleşen operasyon kapsamında İBB iştirakleri üzerinden ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, bazı iş adamlarının haksız kazanç elde ettiği ve bu süreçte rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma gibi suçların işlendiği iddia edildi.

Ayrıca, 'Kent Uzlaşısı' ile PKK/KCK terör örgütüne yardım edildiği, İBB bünyesinde terör örgütü mensuplarının veya sempatizanlarının işe alındığı ve bu yolla örgüte destek sağlandığı öne sürüldü.

Operasyona dair gelişmeler saatler geçtikçe ortaya çıkarken, kamuoyunda 'İmamoğlu'nun villacısı' olarak tanınan Ali Nuhoğlu, yüklü parayla kaçarken yakalandı.

Yanında 40 milyon TL ile yakalanan Nuhoğlu, İmamoğlu'nun mal beyanında gizlediği gerçek değeri 50 milyon dolar olan üç villayı 15 milyon TL'ye İmamoğlu'na devreden kişi olarak tanınıyor.

15 gün önce KİPTAŞ'tan yüklü ihale

Nuhoğlu'nun paravan şirketler üzerinden 15 gün önce, İBB iştiraki KİPTAŞ'tan 2.1 milyar TL'lik ihale aldığı öğrenildi.

İhale, Nuhoğlu'nun çalışanı 22 yaşındaki Furkan Remzi Ceylan’ın sahibi olduğu İSTCON isimli firmaya verildi.

Ali Nuhoğlu

Soruşturmada dikkat çeken detaylar: 2 milyon doları şoföre çektirmiş

İmamoğlu İnşaat hissedarı, şirket müdürü ve yönetim kurulu üyeliği bulunan Ekrem İmamoğlu'nun, kanunen hissedarı olduğu şirketlere dair mal ve gelir artışını bildirme zorunluluğu olduğu halde yaklaşık 2 milyar TL'yi bulan gelir ve sermaye artışını bildirmediği ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasında, Güllüce Tarım ile İBB iştirak şirketleri ve KİPTAŞ ile para alışverişleri, naylon faturalar, 500 milyon TL'nin üzerinde şahsi para transferleri tespit edildi.

Ayrıca Ali Nuhoğlu'nun bankacılık işlem kayıtlarında yapılan araştırmalarda, nakit 2 milyon doların Mehmet Gufran Gülseren isimli şahıs tarafından vekaletle çekildiği bilgisine rastlandı.

Gülseren'in önceki dönemlerde İSTCON İnşaat ve NUHOGLU İnşaat şirketlerinde "Şoför (yolcu taşıma/'' ünvanıyla çalışma kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan şirketin banka hesaplarına, İBB iştiraki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) banka hesaplarından 2020-2024 yıllarında toplam yaklaşık 215 Milyon TL tutarında para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi.

İmamoğlu ve mal varlığından kaçırdığı 50 milyon dolarlık üç villası

Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanında yer almayan ve Sarıyer Emirgan'da bulunan 50 milyon dolar değerindeki üç villayla ilgili iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Söz konusu villaların, İmamoğlu'na yakın bir isim olarak bilinen Ali Nuhoğlu tarafından kurulan Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş. aracılığıyla satın alındığı tespit edildi. Şirketin tek yetkilisinin, İmamoğlu İnşaat'ın müdürü Tuncay Yılmaz olması ise dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

Güllüce Tarımcılık, 2021 yılında Ali Nuhoğlu tarafından 50 bin TL sermaye ile kuruldu. Şirketin kuruluşundan kısa bir süre sonra, İmamoğlu’nun Emirgan’daki villaları satın alındı. 7 Mart 2024’te ise, seçim sürecinin hemen öncesinde, şirketin sahip olduğu tüm taşınmazlarla birlikte İmamoğlu İnşaat’a devredildi.

İmamoğlu'nun mal varlığından gizlediği villaları.

Ali Nuhoğlu’nun, kendi şahsi hesaplarından Güllüce Tarımcılık’a on milyonlarca TL aktardığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, bu paranın kaynağının Nuhoğlu İnşaat A.Ş. olduğu ve bu şirketin de İBB’den önemli miktarda ihale alan ATZ Enerji’den ödeme aldığı ortaya çıktı. 2019-2024 yılları arasında İBB’den büyük çapta ihaleler kazanan ATZ Enerji’nin sağladığı finansman desteğiyle, Güllüce Tarımcılık’a sermaye akışı sağlandığı iddia edildi.

1 Mart 2024 tarihinde şirketin sermayesi aniden 50 bin TL’den 46 milyon 750 bin TL’ye yükseltildi ve şirkete büyük miktarda nakit ya da EFT yoluyla para girişinin olduğu tespit edildi.