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İnce 'CHP basın sözcüsü' dediği Saymaz'a tepki gösterdi: Onunla işim olmaz

Son günlerde muhalefete yakın gazeteci isimlerle küstüğü iddiasıyla gündeme gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, suskunluğunu bozdu. İnce, İsmail Saymaz için, “Her şeyi CHP adına yapıyor. CHP kulislerinde dolaşıyor. Kendisi CHP basın sözcüsü olduğu için onunla işim olmaz” ifadelerini kullandı.

12:35 . 20/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Muharrem İnce ve İsmail Saymaz

Muharrem İnce ve İsmail Saymaz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Nevşin Mengü, Fatih Portakal, İsmail Saymaz ve Özgür Demirtaş gibi isimlere küstüğü iddiasıyla sık sık anılır oldu.

İnce, yaşanan gelişmeler karşısında daha fazla sessiz kalmadı. Gazeteci Fatih Altaylı’yı arayarak bu isimlerle neden küstüğünü anlattı.


"Kendisi CHP basın sözcüsü gibi"


Ancak Muharrem İnce’nin, İsmail Saymaz için dedikleri dikkat çekti.

İnce, “İsmail Saymaz’ı ise bir partinin gazetecisi olarak görüyorum. CHP sözcüsü gibi. Her şeyi CHP adına yapıyor. CHP kulislerinde dolaşıyor. Bu kadar partili olduğunuz zaman gazeteci olmuyor siyasi taraf oluyorsunuz. Aramızdaki sorun bu. Kendisi CHP basın sözcüsü olduğu için onunla işim olmaz.” şeklinde konuştu.



#Muharrem İnce
#ismail saymaz
#politika
#Siyaset
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